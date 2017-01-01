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Под Харьковом электричка переехала мужчину

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Машинист пытался затормозить, но избежать наезда не сумел. Погибший мужчина оказался 27-летним местным жителем.
В Мерефе электричка переехала лежавшего на путях мужчину
В Мерефе электричка переехала лежавшего на путях мужчину
hk.npu.gov.ua

Ночью 15 декабря в Мерефе Харьковской области электричка Харьков-Гусаровка переехала мужчину, который лежал на путях. Об этом сообщила пресс-служба харьковского облуправления полиции.

Машинист пытался затормозить, но избежать наезда не сумел. Погибший мужчина оказался 27-летним местным жителем.

Инцидент произошел около 00:45. Движение транспорта было остановлено примерно на два часа.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности движения".

Ранее в Харькове электричка сообщением Лосево-Балашовка смертельно травмировала женщину.

Также сообщалось, что под Тернополем поезд сбил насмерть пенсионерку

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Теги: смерть, Харьковская область, Поезд, мужчина, электричка
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Источник: korrespondent.net

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