В Одессе задержали мужчин, закрашивающих краской дорожную разметку

Сотрудники Нацполиции проводят соответствующие неотложные мероприятия, устанавливаются мотивы, по которым злоумышленники закрашивали разметку.

В Одессе инспекторы полиции во время патрулирования в субботу, 15 декабря, вечером обнаружили на углу улиц Космонавтов и Комарова свежие следы краски на разделительной полосе.

"В ходе розыскных мероприятий были выявлены трое мужчин, у которых была черная краска и валик со свежими следами краски. На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего установления всех обстоятельств дела", – сообщили правоохранители.

В полиции подчеркнули, что отсутствие элемента средств регулирования дорожного движения, в частности дорожной разметки, создает аварийно-опасную ситуацию на дороге и в дальнейшем приводит к реальной угрозе жизни водителей и пешеходов.

В настоящее время сотрудники Нацполиции проводят соответствующие неотложные мероприятия, устанавливаются мотивы, по которым злоумышленники закрашивали разметку.

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