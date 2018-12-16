Порошенко собирает пресс-конференцию
Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 16 декабря, проведет пресс-конференцию в Мыстецьком Арсенале в Киеве, передает пресс-служба АП.
"В воскресенье, 16 декабря в 16:00 состоится пресс-конференция Президента Украины Петра Порошенко", - сообщили в АП. Мероприятие состоится в Мыстецьком Арсенале.
Напомним, Президент Петр Порошенко 15 декабря принял участие в Объединительном соборе, который под председательством представителя Вселенского патриархата создал Автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвердил устав новой церкви.
Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.
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