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Порошенко собирает пресс-конференцию

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Президент Украины выступит перед украинцами 16 декабря в Мыстецьком Арсенале в Киеве.
Порошенко выступит перед украинцами
Порошенко выступит перед украинцами

Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 16 декабря, проведет пресс-конференцию в Мыстецьком Арсенале в Киеве, передает пресс-служба АП.

"В воскресенье, 16 декабря в 16:00 состоится пресс-конференция Президента Украины Петра Порошенко", - сообщили в АП. Мероприятие состоится в Мыстецьком Арсенале.

Напомним, Президент Петр Порошенко 15 декабря принял участие в Объединительном соборе, который под председательством представителя Вселенского патриархата создал Автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвердил устав новой церкви.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

Покинувшие УПЦ МП получат защиту – Порошенко

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Теги: Киев, пресс-конференция, Порошенко, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
farfalle    16.12.2018, 07:15
Оценка:  0
farfalle
Зачем? Тезисы обычные -
1. Как насрать России?
2. Дайте денег
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