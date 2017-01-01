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Укрзализныця назначила пять дополнительных поездов на праздники

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Дополнительные поезда отправятся из Киева в Ужгород, Львов, Ковель и Днепр, а также из Одессы в Ужгород.
На праздники запустили дополнительные поезда
На праздники запустили дополнительные поезда

Укрзализныця назначила пять дополнительных поездов на новогодне-рождественские праздники. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба компании.

Назначены поезда из Киева в Ужгород, Львов, Ковель и Днепр, а также из Одессы в Ужгород. "Всего на зимние праздники уже открыли продажу билетов на 15 дополнительных поездов. Чтобы все желающие смогли доехать до мест отдыха и встретить праздники в кругу родных и близких, планируем назначить 30 дополнительных поездов. Благодаря этим поездам сможем перевезти на 5–7% пассажиров больше, чем в прошлом году", – сказал глава ведомства Евгений Кравцов.

Отмечается, что также компания ввела новые прямые маршруты Ивано-Франковск – Днепр, Запорожье – Ужгород, Кривой Рог – Ужгород и Сумы – Винница путем продолжения маршрутов существующих поездов.

Как сообщалось, что билеты на поезда подорожают дважды по 12% в 2019 году.

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Укрзализныця анонсировала новый поезд через всю страну

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Теги: праздники, Укрзалізниця, поезда, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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