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Боксер Усик получил орден от УПЦ МП

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Александр Усик получил награду из рук митрополита УПЦ Московского Патриархата Онуфрия.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик получил орден преподобного Ильи Муромца I степени. Награждал Усика митрополит УПЦ Московского Патриархата Онуфрий.

Достижения боксера отметили в рамках VІ церемонии "Будущее нации" в зале Национальной оперы Украины.

После получения награды Александр подчеркнул, что к успеху приводить лишь 1% таланта и 99% кропотливого труда:

"Нам даются знаки от Всевышнего, и когда мы начинаем их видеть – тогда все хорошо в нашей жизни. Талант – это такое громкое слово. 1% таланта, 99% кропотливого труда. Работать, работать и молиться. И тогда все получится. Друзья, давайте друг друга любить, прощать и уважать, и тогда у нас будет все хорошо. Слава Богу за все", – заявил Усик.

Президенты Украины и Литвы наградили друг друга

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Теги: орден, УПЦ МП, Александр Усик, награждение
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Источник: korrespondent.net

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