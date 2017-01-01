На Донбассе один военный погиб, один ранен

Сепаратисты обстреляли из минометов калибра 120 и 82-мм позиции ООС недалеко от населенного пункта Крымское и в районе поселков Гнутово и Водяное.

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб от пули снайпера, еще один получил ранение, сообщили в воскресенье, 16 декабря, в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается также, что противник продолжает применить вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

В частности, сепаратисты открывали огонь из минометов калибра 120 и 82-мм по позициям ООС недалеко от населенного пункта Крымское, на Луганском направлении и в районе поселков Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС недалеко от населенного пункта Станица Луганская - на Луганском направлении и позиций украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении и неподалеку населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Лебединский на Мариупольском направлении.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки 15 декабря три врага было уничтожено и восемь ранены.

Напомним, за сутки 14 декабря на Донбассе зафиксировали 10 вражеских обстрелов. Один украинский военнослужащий получил ранение.

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