Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Моряк с Яны Капу Лисовой назвал себя военнопленным

Комментариев: 11
Адвокат Полозов рассказал о состоянии захваченного украинского моряка Владимира Лисового.
Ураинский моряк заявил о своем статусе военнопленного
Ураинский моряк заявил о своем статусе военнопленного

Член экипажа захваченного в районе Керченского пролива рейдового буксира Яны Капу Владимир Лисовой настаивает на том, что он - военнопленный. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

Он отметил, что военнопленного в российском СИЗО посетил один из адвокатов команды защитников украинских моряков.

Читай также: Пограничники РФ получили грамоты за захват кораблей Украины

По его словам, встреча состоялась 14 декабря в кабинете следователя в Следственном управлении ФСБ РФ в начале следственных действий.

"Владимир чувствует себя хорошо, никаких жалоб или просьб не высказывал. Передачу ему отдали. По его словам, он на данный момент не нуждается ни в чем. Как и остальные моряки, которых ранее смогли посетить адвокаты нашей команды, Лисовой заявил, что считает себя военнопленным", - написал Полозов.

Ранее сообщалось, что другой украинский моряк сидит в Лефортово в камере с экс-министром.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Украинцы находятся в московских СИЗО Лефортово и Матросская тишина.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах. Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Мировое сообщество призывает РФ вернуть захваченные корабли и отпустить украинских моряков.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина-Россия, Керченский пролив, моряки, адвокат, украинские моряки, Пленные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (13)
Отсортировать по дате Вниз
Sirko_1111    16.12.2018, 10:29
Оценка:  -2
Sirko_1111
Кто кому войну объявил. Непонятно. Где ведутся боевые действия. Шизофрения полная.
WTF2wtf    16.12.2018, 10:40
Оценка:  0
WTF2wtf
Донбасс и Крым оккупированы россией ...
Россияне почему-то атаковали и захватили эти украинские военные катера, когда те перехлдили из одного своего порта в другой ...
WTF2wtf    16.12.2018, 10:41
Оценка:  0
WTF2wtf
Шизофрения - это тупые высеры вроже "ихтанет", "танки из шахт"
Фарабунда_Марти    16.12.2018, 10:15
Оценка:  +2
Фарабунда_Марти
Поместите его в палату к маршалу Мюрату - им будет о чём пообщаться!
Фарабунда_Марти    16.12.2018, 10:26
Оценка:  -2
Фарабунда_Марти
А лучше - к генерал-фельмаршалу Паулюсу! Как пишут жёлтые компетентные источники, один из прикомандированных к военно-морскому походу СБУ-шников оказался именно им. Он то ему и раскроет очи на русский плен!
sharry-sharry    16.12.2018, 09:58
Оценка:  -4
sharry-sharry
Кацапуры убогие до сих пор рогом в стену и ничего не видят,ничего не знают,ничего не слышат,под дурачков косят - "Вы все врете".
Простакк    16.12.2018, 09:23
Оценка:  +2
Простакк
А чё так слабо?Мог бы себя назвать Наполеоном,к примеру!))))))))
Sinobi-life    16.12.2018, 09:26
Оценка:  -6
Sinobi-life
Федераст,ты чудак на букву М!!!
Простакк    16.12.2018, 09:37
Оценка:  +4
Простакк
Бессильное,ты ещё смешнее,чем этот моряк вПопАй!))))))))
ВыВсеВрети    16.12.2018, 09:47
Оценка:  -4
ВыВсеВрети
Наполеон на росии есть, а он военнопленный!
Простакк    16.12.2018, 09:53
Оценка:  +3
Простакк
Напиши ещё что-нибудь подобное,но уже под третьим своим ником,а затем четвёртым,пятым...двадцатым.. .Этого ведь никто не видит.)))И запомни,бессильный бот-минетчик Петьки-алконавта с кучей разных аккаунтов,военнопленных без войны не бывает!))))))))
WTF2wtf    16.12.2018, 10:38
Оценка:  0
WTF2wtf
Простакк, Предаторр, Boxerogos, Антибес, Аньтраб, Антибот, Простакк, Негорро, Мистериокс, МиЗдобулиДупу, ГунВсемогущий, НеистовыйГун, ФaйныйДрузяка, КудлатыйКыць, BсэБудэУшоколади, КульныйПэрэць, ВолодяГрОЙсман, Нинізосереджений, СерыйКыць - упоротый путинский тролль-многостаночник.
WTF2wtf    16.12.2018, 10:38
Оценка:  0
WTF2wtf
И таких служебных аккаунтов у этого больного украинофоба еще десятки ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь