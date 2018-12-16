Моряк с Яны Капу Лисовой назвал себя военнопленным

Адвокат Полозов рассказал о состоянии захваченного украинского моряка Владимира Лисового.

Член экипажа захваченного в районе Керченского пролива рейдового буксира Яны Капу Владимир Лисовой настаивает на том, что он - военнопленный. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

Он отметил, что военнопленного в российском СИЗО посетил один из адвокатов команды защитников украинских моряков.

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По его словам, встреча состоялась 14 декабря в кабинете следователя в Следственном управлении ФСБ РФ в начале следственных действий.

"Владимир чувствует себя хорошо, никаких жалоб или просьб не высказывал. Передачу ему отдали. По его словам, он на данный момент не нуждается ни в чем. Как и остальные моряки, которых ранее смогли посетить адвокаты нашей команды, Лисовой заявил, что считает себя военнопленным", - написал Полозов.

Ранее сообщалось, что другой украинский моряк сидит в Лефортово в камере с экс-министром.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Украинцы находятся в московских СИЗО Лефортово и Матросская тишина.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах. Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Мировое сообщество призывает РФ вернуть захваченные корабли и отпустить украинских моряков.