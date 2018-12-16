Смертельное ДТП во Львовской области: четверо погибших

В легковом автомобиле на момент столкновения с автобусом находились шесть человек. Из них четверо погибли, двое ранены.

В поселке Ивано-Франково Львовской области в ночь на воскресенье, 16 декабря, международный пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Volvo. В результате ДТП четыре человека погибли, еще двое госпитализированы, сообщает пресс-служба полиции области.

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Отмечается, что автобус Неоплан международного рейса Днепр - Згожелец (Польша), двигался в направлении Львова под управлением 43-летнего киевлянина.

"От полученных травм водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте происшествия, еще двоих пассажиров Volvo, 20-летнего жителя Ровенской области и 21-летнего жителя Харьковщины, с телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на момент ДТП в автобусе находилось около 70 пассажиров, из них, предварительно, никто не пострадал.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, минувшим вечером под Киевом фура протаранила шесть авто.