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Ситуация на дорогах: снег и гололедица

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В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях за ночь выпало до 15 см снега.
Водителей призвали быть бдитльными на дорогах
Водителей призвали быть бдитльными на дорогах
Укравтодор

На дорогах страны в воскресенье, 16 декабря, ожидается гололедица, об этом сообщает Укргидрометцентр. Водителей призвали быть бдительными и соблюдать правила безопасности движения.

В свою очередь в Укравтодоре сообщили, что в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях за ночь выпало от 5 до 15 см снега. Также небольшой снег идет в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Луганской и Донецкой областях с толщиной покрова 1-5 см.

"Проезд на дорогах государственного значения обеспечен. В областях, где идет снег, выполняются работы по расчистке дорог от снега", - говорится в сообщении.

Также в Укравтодоре отметили, что на перевальных участках продолжаются осадки в виде умеренного снега, высота снежного покрова составляет 5-12 см.

По прогнозу синоптиков, температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

16 декабря в Киеве без существенных осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 3-5° мороза. На дорогах гололедица.

Ранее в Укравтодоре сообщали о работах по обработке дорог противогололедными материалами на участках, где есть угроза возникновения гололедицы.

Несколькими днями ранее самые сложные погодные условия были в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Киевской областях. 

 

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Теги: дороги, снег, гололед, Укравтодор
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Источник: korrespondent.net

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