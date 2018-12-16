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На Закарпатье пограничники установили забор из колючей проволоки

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Также вдоль линии границы были установлены малозаметные препятствия. Ожидается, что это поможет снизить активность сигаретных контрабандистов.
Забор имеет протяженность семь километров
Забор имеет протяженность семь километров
dpsu.gov.ua

На госгранице в Закарпатской и Черновицкой областях пограничники установили заградительный забор для противодействия контрабандистам. Об этом в субботу, 15 декабря сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Отмечается, что такое решение было принято для уменьшения табачной контрабанды. Всего было установлено семь километров забора.

"Такой забор не сгибается и не ломается, его достаточно сложно преодолеть, и хотя контрабандисты все же пытаются искать способы его преодоления, это значительно замедляет их незаконные намерения", - говорится в сообщении.

Кроме этого пограничники обустраивают другие заграждения, среди которых "спотыкачи", малозаметные препятствия и так далее.

"Для стабилизации ситуации в регионе, на наиболее уязвимые направления пограничники направили дополнительные резервы ведомства - подразделения мобильного отряда Дозор, пограничные комендатуры и кинологов с собаками, которые максимально уплотнили госграницу", - сообщили в ГПСУ.

 

Напомним, на прошлой неделе на Буковине со стрельбой задержали авто с пьяным контрабандистом за рулем.

Ранее пограничники задержали два авто с 7500 пачек контрабандных сигарет. Их в Польшу пытался переправить гражданин Литвы.

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Теги: контрабанда, Закарпатье, граница, фото, забор, контрабандисты, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    16.12.2018, 11:39
Оценка:  0
Колишній-східняк
Будуть значить дронами возити...
Колишній-східняк    16.12.2018, 11:46
Оценка:  0
Колишній-східняк
Доки це вигідно, вони на любий злочин підуть. Учіть Карла Маркса!
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