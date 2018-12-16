Митрополит Епифаний служит первую Литургию

Предстоятель Православной Церкви в Украине митрополит Епифаний проводит свое первое богослужение на посту главы церкви.

Новоизбранный митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) в воскресенье, 16 декабря, служит первую Литургию в качестве предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Литургия проходит в Михайловском соборе в Киеве.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и всея Украины.

Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.