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Митрополит Епифаний служит первую Литургию

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Предстоятель Православной Церкви в Украине митрополит Епифаний проводит свое первое богослужение на посту главы церкви.
Митрополит Епифаний служит Божественную Литургию в Михайловском соборе
Митрополит Епифаний служит Божественную Литургию в Михайловском соборе
rbc.ua

Новоизбранный митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) в воскресенье, 16 декабря, служит первую Литургию в качестве предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Литургия проходит в Михайловском соборе в Киеве.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и всея Украины.

Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

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Теги: церковь, видео, фото, литургия, православная церковь, томос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
barakuda*777    16.12.2018, 11:26
Оценка:  +3
barakuda*777
Слава "победителю",да воздастся вам за ваши дела мирские.
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