Митрополит Епифаний служит первую Литургию
Предстоятель Православной Церкви в Украине митрополит Епифаний проводит свое первое богослужение на посту главы церкви.
Новоизбранный митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) в воскресенье, 16 декабря, служит первую Литургию в качестве предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины, сообщает корреспондент РБК-Украина.
Литургия проходит в Михайловском соборе в Киеве.
Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и всея Украины.
Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.
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