Крушение Су-27: в военной прокуратуре рассказали о сроках экспертизы

На месте аварии работают группа военных прокуроров и следователи Государственного бюро расследований.

Государственное бюро расследований и военная прокуратура проводят расследование крушения Су-27 в Житомирской области и гибели военного летчика. Об этом об этом в воскресенье, 16 декабря, в эфире 112 Украина сообщил пресс-секретарь Военной прокуратуры Центрального региона Андрей Киселев.

Читай также: В Португалии разбился вертолет медиков

На вопрос, известны ли уже предварительные причины катастрофы самолета и на каком этапе сейчас расследование, он ответил, что более детальная информация будет после проведения экспертиз.

Сейчас, отметил Киселев, на месте аварии работают, в частности, группа военных прокуроров аппарата Военной прокуратуры Центрального региона Украины и следователи Государственного бюро расследований. Кроме того, он добавил, что сейчас процессуальное руководство досудебным расследованием этого дела возглавила Главная военная прокуратура Украины.

Относительно технического состояния самолета и даты прохождения технической проверки пресс-секретарь сказал, что на данный момент нет соответствующей информации. При этом он добавил, что если самолет выпускают на плановые полеты, то он должен быть подготовлен должным образом.

Читай также: В Житомирской области разбился самолет Су-27 - летчик погиб

"Какие-то факты, какие-то моменты, какие-то нюансы будут известны только после того, как будет проведена экспертиза и изучена техническая документация", - резюмировал представитель прокуратуры.

На уточнение, сколько времени нужно на экспертизу и анализ документации, Киселев сказал: "Обычно, из опыта - это в течение недели, я думаю, будет известно".

Напомним, 15 декабря истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов в Житомирской области. Позже стало известно имя пилота самолета.