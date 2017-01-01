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Митрополит Епифаний рассказал, когда будет формироваться структура ПЦУ

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Все важные решения в Православной Церкви Украины будут приниматься уже в следующем году, после получения томоса.
Митрополит Епифаний рассказал о следующих шагах по созданию Поместной церкви
Митрополит Епифаний рассказал о следующих шагах по созданию Поместной церкви
rbc.ua

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний исключил принятие важных церковных решений до получения томоса об автокефалии. Об этом он заявил в воскресенье, 16 декабря, после Литургии в Михайловском соборе, сообщает РБК-Украина.

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В частности, церковные структуры и органы, по словам митрополита, будут формироваться уже после получения томоса, а до того Православная церковь Украины не будет принимать никаких весомых решений.

"Томос - это тот документ, который уже оформит нас юридически как автокефальную независимую церковь. После этого документа мы будем формировать все органы, которые будут управлять и брать участие в развитии этой церкви", - заявил он.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и всея Украины.

Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

В воскресенье, предстоятель новой церкви отслужил первую Литургию в этом статусе.

 

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Теги: церковь, православная церковь, томос
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Источник: korrespondent.net

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