Назван главный собор Православной церкви Украины

Михайловский Златоверхий собор назван кафедральным собором Православной церкви Украины.

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний назвал Михайловский Златоверхий собор кафедральным собором Православной церкви Украины. Об этом он заявил в воскресенье, 16 декабря, после литургии в Михайловском соборе, сообщает 112 Украина.

Читай также: Митрополит Епифаний рассказал, когда будет формироваться структура ПЦУ "В целом мы стремимся, чтобы кафедральным собором единой Украинской православной церкви был храм Софии Киевской, но мы понимаем, насколько дорогой нашему украинскому народу является эта памятка, и что церковь самостоятельно не сможет достойно заботиться о ней. Поэтому там богослужение совершается на территории в храме Теплой Софии, а в самом храме Святой Софии - только в дни больших христианских и украинских праздников. Действующим собором будет именно Михайловский Златоверхий собор", - отметил он во время общения с журналистами. "В целом мы стремимся, чтобы кафедральным собором единой Украинской православной церкви был храм Софии Киевской, но мы понимаем, насколько дорогой нашему украинскому народу является эта памятка, и что церковь самостоятельно не сможет достойно заботиться о ней. Поэтому там богослужение совершается на территории в храме Теплой Софии, а в самом храме Святой Софии - только в дни больших христианских и украинских праздников. Действующим собором будет именно Михайловский Златоверхий собор", - отметил он во время общения с журналистами.

В то же время митрополит Епифаний отметил, что патриарх Филарет, который сейчас является почетным духовным наставником Украинской православной церкви, будет служить во Владимирском соборе.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

В свою очередь, в РПЦ назвали Собор в Киеве "канонически ничтожным".