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На границе с Молдовой исчез пограничник

Комментариев: 1
Военнослужащий, который находился на дежурстве, вышел из блиндажа позвонить и пропал. При нем было оружие.
Полиция объявила в розыск пропавшего военного
Полиция объявила в розыск пропавшего военного
dpsu.gov.ua

В Одесской области, на границе с Молдовой без вести пропал сержант пограничных войск. Об этом в воскресенье, 16 декабря, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что военнослужащий вышел из блиндажа, чтобы позвонить, и исчез.

"Великомихайловским отделением полиции Раздельнянского ОП ГУНП в Одесской области разыскивается сержант-контрактник пограничных войск Колесник Евгений Валентинович 1995 года рождения, который 16.12.2018 в 6:30, находясь на службе в суточном наряде на границе с Республикой Молдова, по адресу: с. Славяносербка Великомихайловского района, вышел из блиндажа, чтобы позвонить, и исчез в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при военнослужащем были оружие – АКС-74, 120 патронов, а также спецснаряжение. На момент исчезновения он был одет в военную форму.

 

Напомним, 16 ноября в Волынской области автомобиль наехал на украинского пограничника. На следующий день пострадавший умер в больнице.

 

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Теги: Одесская область, пограничники, Госпогранслужба, пропал без вести
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Простакк    16.12.2018, 15:40
Оценка:  +1
Простакк
В Молдове отличные вина.Наверняка это как-то связано с причиной"исчезновения". ..
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