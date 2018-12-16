На границе с Молдовой исчез пограничник

Военнослужащий, который находился на дежурстве, вышел из блиндажа позвонить и пропал. При нем было оружие.

В Одесской области, на границе с Молдовой без вести пропал сержант пограничных войск. Об этом в воскресенье, 16 декабря, сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что военнослужащий вышел из блиндажа, чтобы позвонить, и исчез.

"Великомихайловским отделением полиции Раздельнянского ОП ГУНП в Одесской области разыскивается сержант-контрактник пограничных войск Колесник Евгений Валентинович 1995 года рождения, который 16.12.2018 в 6:30, находясь на службе в суточном наряде на границе с Республикой Молдова, по адресу: с. Славяносербка Великомихайловского района, вышел из блиндажа, чтобы позвонить, и исчез в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при военнослужащем были оружие – АКС-74, 120 патронов, а также спецснаряжение. На момент исчезновения он был одет в военную форму.

Напомним, 16 ноября в Волынской области автомобиль наехал на украинского пограничника. На следующий день пострадавший умер в больнице.

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