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Новинский: вмешательство власти в церковные дела обернулось фарсом

Комментариев: 16
Нардеп считает, что создание поместной церкви является давлением со стороны власти.
Новинский раскритиковал создание поместной церкви
Новинский раскритиковал создание поместной церкви
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«Избрание «предстоятелем» так называемой «Поместной Украинской Православной Церкви» митрополита Епифания является личным поражением Президента Петра Порошенко, который настаивал на избрании одного из отступников от канонического Православия - митрополита Симеона», об этом на своей странице в ФБ пишет глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский.

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Он напомнил, что в 2014 году Петр Порошенко уже пытался «пропихнуть» кандидатуру Симеона при избрании нового главы Украинской Православной Церкви и тогда, по словам Новинского, Порошенко лично просил его посодействовать данному выбору.

«Кроме того, Порошенко тщательно скрывает свои договорённости с Фанаром: ведь речь идёт не об истинной автокефалии, а о попытке переподчинения украинского Православия Константинополю с параллельным созданием «карманной» Церкви, управляемой из Администрации Президента», отмечает политик.

Новинский считает, что сегодня мы переживаем драматические времена, которые точно отойдут в прошлое, «а авантюру Порошенко под названием «поместная церковь» ждёт судьба обновленческой Церкви в Советском Союзе. Говорят – всякая история повторяется в виде трагедии и фарса. Трагедию мы пережили. Похоже, на этот раз вмешательство власти в церковные дела обернулось фарсом».

Напомним, ранее нардепы обратились в Конституционный суд из-за решения по автокефалии.

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Теги: Новинский, поместная церковь, Украина, Порошенко
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Комментариев (17)
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Простакк    16.12.2018, 17:31
Оценка:  -1
Простакк
Нет,бот,ты снова ошибся.Я лишь потешаюсь с пuдорошенковских мосек,типа тебя,особо не напрягаясь.))))))))))))
ВосставшийИзБана    16.12.2018, 17:32
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Плагиатишь? Это некрасиво.
Простакк    16.12.2018, 17:16
Оценка:  0
Простакк
Полоумный Педя Пuдорошенко решил с помощью своей карманной церкви приподнять свой подподвальный рейтинг на подвальный уровень.Но все мечты этого несчастного алкоголика так и останутся лишь мечтами.Его дни сочтены.
ВосставшийИзБана    16.12.2018, 17:21
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Собаки лают - караван идет.
Простакк    16.12.2018, 17:24
Оценка:  -1
Простакк
Врт именно!Поэтому Новинский,вместе с УПЦ МП и не обращают внимания на лай собак!))))))))
ВосставшийИзБана    16.12.2018, 17:27
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
А о чем тогда новость? Собственно - это ты как Моська из басни - уже охрип совсем.
Pro100zabanen    16.12.2018, 16:51
Оценка:  +2
Pro100zabanen
Между прочим, эта неприятная личность тоже гос. чиновник (депутат), и тоже вмешивается в церковные дела. Да и поздно уже кулаками махать. Надеюсь, что "компетентные органы" наконец-то займутся этой "сукой православной".
sebax    16.12.2018, 16:36
Оценка:  0
sebax
Відомий спеціаліст. От тільки не по церквах.
Може до ростова пора, дорогенький? Так ми допоможемо
ВосставшийИзБана    16.12.2018, 16:37
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Не-не-не! В Лукьяновское СИЗО!
ВосставшийИзБана    16.12.2018, 16:34
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Хочу напомнить этому ... что Киев крестил (во всяком случае по легенде) именно светский правитель, которого потом канонизировали именно под светским именем. Владимир был крещен как Василий. Так что - давай, отменяй фарс тысячелетней давности. Клоун!
ВосставшийИзБана    16.12.2018, 16:36
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
А если не по легенде, то Владимир был сыном раввина. Выбирайте что вам приятней.
ВосставшийИзБана    16.12.2018, 16:42
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Судя по оценкам - не любят люди правду. А особенно - воцерковленные.
nibumbum    16.12.2018, 16:23
Оценка:  +3
nibumbum
рыгианналы мечут
ВосставшийИзБана    16.12.2018, 16:21
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
От того, что этот диверсант признавать не хочет, по сути ничего не меняет. Факт состоялся. Иудеи, кстати, до сих пор не признают Иисуса, но для христиан это ровным счетом ничего не значит.
ВосставшийИзБана    16.12.2018, 16:20
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Какое вмешательство власти? Ихтамнет!
chytan    16.12.2018, 16:17
Оценка:  +4
chytan
Может повесишься ?!!!
BOM-BOM    16.12.2018, 16:17
Оценка:  +7
BOM-BOM
Успагойся уже. Всё свершилось без твоей "суеты-старания"
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