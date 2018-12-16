Новинский: вмешательство власти в церковные дела обернулось фарсом
«Избрание «предстоятелем» так называемой «Поместной Украинской Православной Церкви» митрополита Епифания является личным поражением Президента Петра Порошенко, который настаивал на избрании одного из отступников от канонического Православия - митрополита Симеона», об этом на своей странице в ФБ пишет глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский.
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Он напомнил, что в 2014 году Петр Порошенко уже пытался «пропихнуть» кандидатуру Симеона при избрании нового главы Украинской Православной Церкви и тогда, по словам Новинского, Порошенко лично просил его посодействовать данному выбору.
«Кроме того, Порошенко тщательно скрывает свои договорённости с Фанаром: ведь речь идёт не об истинной автокефалии, а о попытке переподчинения украинского Православия Константинополю с параллельным созданием «карманной» Церкви, управляемой из Администрации Президента», отмечает политик.
Новинский считает, что сегодня мы переживаем драматические времена, которые точно отойдут в прошлое, «а авантюру Порошенко под названием «поместная церковь» ждёт судьба обновленческой Церкви в Советском Союзе. Говорят – всякая история повторяется в виде трагедии и фарса. Трагедию мы пережили. Похоже, на этот раз вмешательство власти в церковные дела обернулось фарсом».
Напомним, ранее нардепы обратились в Конституционный суд из-за решения по автокефалии.
Може до ростова пора, дорогенький? Так ми допоможемо