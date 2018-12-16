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Пресс-конференция Порошенко. Онлайн - трансляция

Комментариев: 4
В воскресенье, 16 декабря, в 16:00 президент Украины Петр Порошенко проведет пресс-конференцию.

Президент Украины Петр Порошенко, в воскресенье, 16 декабря, проведет пресс-конференцию в Мыстецьком арсенале в Киеве. 

Начало пресс-конференции запланировано на 16:00.

Онлайн-трансляция

В прошлый раз президент Украины общался с прессой 28 февраля.

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Ожидается, что на нынешней пресс-конференции будут затронуты вопросы относительно автокефалии Украинской церкви.
 
Напомним, что 14 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.
 
 
 
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Теги: пресс-конференция, онлайн, Порошенко, смотреть онлайн, автокефалия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Л_о_л_а    16.12.2018, 16:18
Оценка:  -1
Л_о_л_а
Что не сделает дурак, все он делает не так....
ВосставшийИзБана    16.12.2018, 16:23
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Не завидуй.
Л_о_л_а    16.12.2018, 16:32
Оценка:  0
Л_о_л_а
завидовать-то нечему....выборы расставят все на свои места....
ВосставшийИзБана    16.12.2018, 16:41
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Вот я и написал, чтобы не завидовала. Не можешь не завидовать - завидуй молча.
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