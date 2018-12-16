Пресс-конференция Порошенко. Онлайн - трансляция
В воскресенье, 16 декабря, в 16:00 президент Украины Петр Порошенко проведет пресс-конференцию.
Президент Украины Петр Порошенко, в воскресенье, 16 декабря, проведет пресс-конференцию в Мыстецьком арсенале в Киеве.
Начало пресс-конференции запланировано на 16:00.
Онлайн-трансляция
В прошлый раз президент Украины общался с прессой 28 февраля.
Читай также: Порошенко собирает пресс-конференциюОжидается, что на нынешней пресс-конференции будут затронуты вопросы относительно автокефалии Украинской церкви.
Напомним, что 14 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.
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