Пресс-конференция Порошенко. Онлайн - трансляция

В воскресенье, 16 декабря, в 16:00 президент Украины Петр Порошенко проведет пресс-конференцию.

Президент Украины Петр Порошенко, в воскресенье, 16 декабря, проведет пресс-конференцию в Мыстецьком арсенале в Киеве.

Начало пресс-конференции запланировано на 16:00.

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В прошлый раз президент Украины общался с прессой 28 февраля.

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