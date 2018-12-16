Пропавшего пограничника нашли мертвым на Одесщине

В пограничной службе говорят, что инспектор мог совершить суицид из-за семейных неурядиц.

Пограничник мог покончить с собой из-за проблем в семье Нацполиция

Исчезнувший в воскресенье, 16 декабря, в Одесской области, на границе с Молдовой, пограничник , найден мертвым, сообщили в Госпогранслужбе.

Сержант контрактник пограничных войск Колесник Евгений Валентинович, 1995 года рождения, в 6:30 утра 16 декабря, "находясь на службе в суточном наряде на границе с Республикой Молдова, по адресу: с. Славяносербка Великомихайловского района, вышел из блиндажа, чтобы позвонить и исчез в неизвестном направлении".

Читай также: Украинец ехал в РФ с миллионом рублей в ботинках Отмечается, что при нем было оружие - АКС-74, 120 патронов, спецснаряжение. На момент исчезновения был одет в военную форму. Отмечается, что при нем было оружие - АКС-74, 120 патронов, спецснаряжение. На момент исчезновения был одет в военную форму.