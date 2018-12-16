Пропавшего пограничника нашли мертвым на Одесщине
В пограничной службе говорят, что инспектор мог совершить суицид из-за семейных неурядиц.
Исчезнувший в воскресенье, 16 декабря, в Одесской области, на границе с Молдовой, пограничник, найден мертвым, сообщили в Госпогранслужбе.
Сержант контрактник пограничных войск Колесник Евгений Валентинович, 1995 года рождения, в 6:30 утра 16 декабря, "находясь на службе в суточном наряде на границе с Республикой Молдова, по адресу: с. Славяносербка Великомихайловского района, вышел из блиндажа, чтобы позвонить и исчез в неизвестном направлении".
Читай также: Украинец ехал в РФ с миллионом рублей в ботинкахОтмечается, что при нем было оружие - АКС-74, 120 патронов, спецснаряжение. На момент исчезновения был одет в военную форму.
Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что через несколько часов после исчезновения пограничника нашли мертвым.
"В результате несколькочасовых поисков инспектор пограничной службы был найден без признаков жизни, с огнестрельными ранениями в нескольких километрах от места несения службы. Из предварительного изучения обстоятельств инцидента, причиной возможного суицида стали семейные неурядицы военнослужащего", - отметил Слободян.
По факту смерти возбуждено уголовное дело. Государственная пограничная служба также проводит внутреннее расследование инцидента.
Напомним, что 16 ноября в Волынской области автомобиль наехал на украинского пограничника. На следующий день пострадавший умер в больнице.
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