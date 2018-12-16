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Лукашенко провел тайное совещание о давлении России - СМИ

Комментариев: 3
На совещании, по данным источников прессы, рассматривались действия Беларуси в условиях давления со стороны России .
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросу российского давления с высшим белорусским руководством и призвал "до конца стоять за независимость", сообщает белорусское издание Наша Ніва со ссылкой на два независимых источника.
 
Отмечается, что на совещании рассматривались действия Беларуси в условиях давления со стороны РФ.
 

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"Было большое совещание у президента. На нем говорилось до конца стоять за независимость. Все поддержали это", – сообщил первый источник.
 
Также источник отметил, что некоторые люди из правительства высказывали мнения, что на налоговые маневры нужно отвечать не совещаниями, а реформами.
 
По информации неназванных сотрудников государственных структур, чиновникам поручили "пристальнее следить за информационным полем".
 
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Москва хочет инкорпорировать Беларусь в состав России под предлогом "глубокой интеграции".
 
Также Александр Лукашенко обвинял Россию в недобросовестной конкуренции. По его словам, "россияне ведут себя варварски", а также "требуют чего-то, как будто мы вассалы у них".
 
 
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Теги: Россия, Беларусь, Лукашенко, Александр Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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k2s11ltk    16.12.2018, 19:12
Оценка:  0
k2s11ltk
Який тиск, все в межах скреп та братерства!
Колишній-східняк    16.12.2018, 19:10
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Поздно пить боржоми...
Алексей    16.12.2018, 18:57
Оценка:  +2
Алексей
совещание явно было крайне тайным. строго секретным.
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