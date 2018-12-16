Порошенко поручил СБУ проверить всех чиновников на связь с РФ

Проверяться будут и родственные связи.

Президент Петр Порошенко поручил СБУ проверить всех госслужащих на наличие родственников с гражданством Российской Федерации, акцентировав внимание на правоохранительных органах. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

"У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе и в правоохранительных органах, которые имеют родственников в Крыму. Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах. Как только проверка будет завершена и я буду иметь основания, за мной дело не станет", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что покинувшие УПЦ МП получат защиту.