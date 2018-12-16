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Порошенко поручил СБУ проверить всех чиновников на связь с РФ

Комментариев: 2
Проверяться будут и родственные связи.
Порошенко ответил на вопросы журналистов
Порошенко ответил на вопросы журналистов
president.gov.ua

Президент Петр Порошенко поручил СБУ проверить всех госслужащих на наличие родственников с гражданством Российской Федерации, акцентировав внимание на правоохранительных органах. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

"У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе и в правоохранительных органах, которые имеют родственников в Крыму. Я обратился к председателю СБУ, чтобы украинская контрразведка проверила сведения этих государственных служащих, поставив приоритет на правоохранительных и следственных органах. Как только проверка будет завершена и я буду иметь основания, за мной дело не станет", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что покинувшие УПЦ МП получат защиту.

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Теги: Порошенко, СБУ, Россия
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Комментариев (2)
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KADAMPA    16.12.2018, 18:43
Оценка:  +1
KADAMPA
Сначала сами зассали и без боя сдали полуостров вместе с жителями, теперь их родственников будут прессовать?! Логика тут в чем? возвращаемся на 100 лет назад и придумываем врагов? под этим предлогом всех неугодных репрессировать?
atos    16.12.2018, 18:23
Оценка:  +1
atos
Порошенко, поручи соему СБУ не захватывать такси, а то ваши недоделанные подполковники в край ухуели)))))))
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