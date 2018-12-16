Порошенко: Переговоры о проведении Собора 5 раз заходили в тупик

Патриарх Варфоломей подтвердил, что Томос украинской церкви вручат 6 января, на украинский Сочельник, сообщил Порошенко .

Президент Украины Петр Порошенко на своей пресс-конференции, 16 декабря, рассказал о трудностях, которые предшествовали проведению объединительного собора Украинской православной церкви.

Читай также: Порошенко поручил СБУ проверить всех чиновников на связь с РФ "У нас было как минимум 5 случаев, когда переговоры о проведении собора заходили в тупик. И выход находили с моим участием... Когда кое-кто собирался покидать собор и считал, что выхода из ситуации нет, Господь Бог во время нашего общения вразумил", - рассказал Порошенко. "У нас было как минимум 5 случаев, когда переговоры о проведении собора заходили в тупик. И выход находили с моим участием... Когда кое-кто собирался покидать собор и считал, что выхода из ситуации нет, Господь Бог во время нашего общения вразумил", - рассказал Порошенко. Также он сообщил что опоздал на пресс-конференции из-за телефонного разговора с Вселенским патриархом Варфоломеем. По словам Порошенко, Варфоломей считает проведенный 15 декабря в Киеве объединительный собор поворотным моментом в истории вселенского православия.

"Вселенский патриарх считает, что наш собор вообще стал поворотным моментом в истории вселенского православия и открывает новую его эру", – сказал президент.

Он также отметил, что патриарх Варфоломей подтвердил, что томос украинской церкви вручат 6 января, на украинский Сочельник.

Читай также: Пресс-конференция Порошенко. Онлайн - трансляция "Это будет самое примечательное Рождество в истории Украины", – считает Порошенко. "Это будет самое примечательное Рождество в истории Украины", – считает Порошенко.

Президент также выразил мнение, что на собор пришло только двое иерархов УПЦ МП вместо 10, которые заявляли намерение, из-за давления.

"Из более 10 иерархов, подписавших обращение к вселенскому патриарху или твердо пообещали прийти на собор, пришли только двое. Это результат давления, и точно не нашего государства", – считает он.

Порошенко добавил, что противодействие со стороны РПЦ было для Украины ожидаемо.

"Но мы недооценили ее влияние на дочерние структуры в Украине", - сказал он.