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Порошенко: Переговоры о проведении Собора 5 раз заходили в тупик

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Патриарх Варфоломей подтвердил, что Томос украинской церкви вручат 6 января, на украинский Сочельник, сообщил Порошенко .
Порошенко рассказал о трудностях Собора
Порошенко рассказал о трудностях Собора
Президент Украины Петр Порошенко на своей пресс-конференции, 16 декабря, рассказал о трудностях, которые предшествовали проведению объединительного собора Украинской православной церкви.
 

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"У нас было как минимум 5 случаев, когда переговоры о проведении собора заходили в тупик. И выход находили с моим участием... Когда кое-кто собирался покидать собор и считал, что выхода из ситуации нет, Господь Бог во время нашего общения вразумил", - рассказал Порошенко.
 
Также он сообщил что опоздал на пресс-конференции из-за телефонного разговора с Вселенским патриархом Варфоломеем.
 
По словам Порошенко, Варфоломей считает проведенный 15 декабря в Киеве объединительный собор поворотным моментом в истории вселенского православия.
 
"Вселенский патриарх считает, что наш собор вообще стал поворотным моментом в истории вселенского православия и открывает новую его эру", – сказал президент.
 
Он также отметил, что патриарх Варфоломей подтвердил, что томос украинской церкви вручат 6 января, на украинский Сочельник.
 

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"Это будет самое примечательное Рождество в истории Украины", – считает Порошенко.
 
Президент также выразил мнение, что на собор пришло только двое иерархов УПЦ МП вместо 10, которые заявляли намерение, из-за давления.
 
"Из более 10 иерархов, подписавших обращение к вселенскому патриарху или твердо пообещали прийти на собор, пришли только двое. Это результат давления, и точно не нашего государства", – считает он.
 
Порошенко добавил, что противодействие со стороны РПЦ было для Украины ожидаемо.
 
"Но мы недооценили ее влияние на дочерние структуры в Украине", - сказал он.
 
Напомним, что 14 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.
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Теги: церковь, православная церковь, Порошенко, Собор, вселенский патриарх
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SWATFANAT    16.12.2018, 18:13
Оценка:  0
SWATFANAT
Синий хряк напряг кулачки, на сочельник, запиши 26 мая, точно запиши на сочельник, 26 мая
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