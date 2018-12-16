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Порошенко отказался говорить об участии в выборах

Комментариев: 4
Петр Порошенко не стал комментировал возможность своего повторного баллотирования в президенты на выборах, которые состоятся в 2019 году.
Порошенко не хочет говорить о своем участии в выборах
Порошенко не хочет говорить о своем участии в выборах

Президент Украины Петр Порошенко отказался комментировать возможность баллотирования в президенты на выборах, которые состоятся 31 марта 2019 году.

Глава государства не сообщил, будет ли выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах. 
 
"Сейчас - не готов (говорить о баллотировании). У нас пока нет избирательной кампании. Если такое решение будет принято, то к этому будет отдельная возможность", - сказал Порошенко.
 
 
Также президент ответил на вопрос, что он будет делать если его президентом не переизберут.
 
"Позиция первая - я очень доверяю украинскому народу. Позиция вторая - я уверен в его ответственном выборе. Позиция третья. Если я приму решение баллотироваться и так случится, что будет кто-то более достойный - я буду ему помогать", - заявил Порошенко на вопрос, что он будет делать, если его не переизберут в 2019.
 
Напомним, что партия Оппозиционный Блок на съезде в субботу, 15 декабря, приняла решение выдвинуть кандидатом в президенты Александра Вилкула
 
 
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Теги: Выборы, президент, Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ТакТакс    16.12.2018, 19:09
Оценка:  -1
ТакТакс
О чем говорить!?

Пролетает сизоРылый мимо
корыта, как фанера над..))
ВосставшийИзБана    16.12.2018, 19:13
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Лилипучий лилипутик леденец лизал лиловый,
Кисло-сладкий сладко-кислый,
В общем, очень леденцовый.
Коляка    16.12.2018, 19:04
Оценка:  0
Коляка
Такая помощь никому не нужна! Помочь развалить государство называется!
drozdikus    16.12.2018, 18:54
Оценка:  0
drozdikus
рейтинг минус 1%..... за него максимум кто будет голосовать это виолета и боцман.... местные д...билы с дурки
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