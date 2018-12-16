Порошенко: Путину нечего мне сказать

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент РФ Владимир Путин не хочет с ним общаться, "потому, что ему нечего сказать".

Президент Украины Петр Порошенко заявил на своей пресс-конеференции, 16 декабря, что президент России Владимир Путин отказывается от общения с ним, "потому, что ему нечего сказать".

"Препятствие, что мы уже год не можем освободить ни одного заключенного - из тюрем РФ, ОРДЛО и Крыма - заключается не в том, что Путин не хочет общаться с Порошенко. А в том, что он не хочет их освобождать", - заявил Порошенко.

Президент напомнил, что после акта агрессии РФ в Керченском проливе он пытался связаться с Путиным, но тот отказался общаться, сославшись на "избирательную кампанию" в Украине.

"Он отказался (разговаривать) не потому, что это связано с избирательным процессом в Украине, а потому, что ему нечего сказать", - уверен Порошенко.

Он добавил, что Путин "не ожидал, что в течение 24 часов, за которые были проведены интенсивные консультации с международными партнерами, будут заявления Большой семерки, ЕС, большинства стран-партнеров".

"Ему не было, что ответить", - добавил Порошенко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании.