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Порошенко: Путину нечего мне сказать

Комментариев: 7
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент РФ Владимир Путин не хочет с ним общаться, "потому, что ему нечего сказать".
Порошенко рассказал об общении с Путиным
Порошенко рассказал об общении с Путиным
 
Президент Украины Петр Порошенко заявил на своей пресс-конеференции, 16 декабря, что президент России Владимир Путин отказывается от общения с ним, "потому, что ему нечего сказать".
 
"Препятствие, что мы уже год не можем освободить ни одного заключенного - из тюрем РФ, ОРДЛО и Крыма - заключается не в том, что Путин не хочет общаться с Порошенко. А в том, что он не хочет их освобождать", - заявил Порошенко.
 
Президент напомнил, что после акта агрессии РФ в Керченском проливе он пытался связаться с Путиным, но тот отказался общаться, сославшись на "избирательную кампанию" в Украине.
 
 
"Он отказался (разговаривать) не потому, что это связано с избирательным процессом в Украине, а потому, что ему нечего сказать", - уверен Порошенко.
 
Он добавил, что Путин "не ожидал, что в течение 24 часов, за которые были проведены интенсивные консультации с международными партнерами, будут заявления Большой семерки, ЕС, большинства стран-партнеров".
 
"Ему не было, что ответить", - добавил Порошенко.
 
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании.
 
По словам Путина, он не хочет и не будет принимать участия в "нехитрых комбинациях" украинского президента.
 
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Теги: Россия, Украина-Россия, Путин, Азовское море, Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Teetotaler    16.12.2018, 20:57
Оценка:  0
Teetotaler
А толку?
weightless    16.12.2018, 19:34
Оценка:  -13
weightless
После смерти предыдущего путена,
следующий путен оказался настолько мелок и жалок,
что его никто не замечает, кроме наркомана-саудита
Gidnyk    16.12.2018, 19:32
Оценка:  +13
Gidnyk
С алкашами общаться малоприятное занятие.
Мистериокс    16.12.2018, 19:27
Оценка:  +12
Мистериокс
П'яна свиня Педя,з такими істотами як ти,нормальні люди ніколи не будуть розмовляти.Бо ти ганебний кнур,який взагалі нічого не вирішує.
NOREGA    16.12.2018, 19:25
Оценка:  +12
NOREGA
ой ой ой с Порошенко не хотят общаться, а он хочет. Может сам рожей не вышел, обидчивый какой. Сам конечно не поймет, но может кто ему объяснит, что с подзаборными алконавтами не о чем разговаривать.
weightless    16.12.2018, 19:15
Оценка:  -13
weightless
Может, Типун и хочет что-то сказать,
но его тявканье никто не слышит
nibumbum    16.12.2018, 19:13
Оценка:  -14
nibumbum
правильно сказал, ботоксному нечего сказать
atos    16.12.2018, 19:10
Оценка:  +10
atos
Да синий хряк, это настоящая победа, особенно когда другим тебе нечего сказать)))))
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