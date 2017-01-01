Кабмин не восстановит Насирова в должности
Президент Петр Порошенко заявил, что судья, который принял решение о восстановлении Насирова, не является представителем реформированного суда и не прошел соответствующие оценки.
Президент Украины Петр Порошенко заявил на своей пресс-конференции, 16 декабря, что правительство не будет восстанавливать Романа Насирова на посту главы Государственной фискальной службы.
"Насколько мне известна позиция правительства, Кабмин не восстановил, обжаловал в апелляционной инстанции, и насколько я проинформирован, восстанавливать Насирова не будет. Я эту позицию правительства взял во внимание", – сказал Порошенко.
Президент также отметил, что, насколько ему известно, судья, который принял решение о восстановлении Насирова, не является представителем реформированного суда и не прошел соответствующие оценки.
Порошенко подчеркнул, что судебное решение о восстановлении Насирова не вступило в законную силу.
В то же время он отметил, что если будет выражать свое собственное мнение относительно того, каким должно быть судебное решение, это может быть основанием в Европейском суде по правам человека относительно политического вмешательства в судебный процесс.
Напомним, что 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, и приказал выплатить ему компенсацию в 184 тысяч гривен.
Правительство заявило, что обжалует это решение.
Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Кабинет министров освободил его от должности еще 31 января 2018.
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