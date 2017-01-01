Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин не восстановит Насирова в должности

Комментариев: 0
Президент Петр Порошенко заявил, что судья, который принял решение о восстановлении Насирова, не является представителем реформированного суда и не прошел соответствующие оценки.
Роман Насиров пытается вернуться в ГФС
Роман Насиров пытается вернуться в ГФС
24tv.ua
 
Президент Украины Петр Порошенко заявил на своей пресс-конференции, 16 декабря, что правительство не будет восстанавливать Романа Насирова на посту главы Государственной фискальной службы.
 
"Насколько мне известна позиция правительства, Кабмин не восстановил, обжаловал в апелляционной инстанции, и насколько я проинформирован, восстанавливать Насирова не будет. Я эту позицию правительства взял во внимание", – сказал Порошенко.
 
Президент также отметил, что, насколько ему известно, судья, который принял решение о восстановлении Насирова, не является представителем реформированного суда и не прошел соответствующие оценки.
 
Порошенко подчеркнул, что судебное решение о восстановлении Насирова не вступило в законную силу.
 
 
В то же время он отметил, что если будет выражать свое собственное мнение относительно того, каким должно быть судебное решение, это может быть основанием в Европейском суде по правам человека относительно политического вмешательства в судебный процесс.
 
Напомним, что 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, и приказал выплатить ему компенсацию в 184 тысяч гривен.
 
Правительство заявило, что обжалует это решение.
 
Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Кабинет министров освободил его от должности еще 31 января 2018.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Кабинет Министров, Порошенко, Кабмин Украины, правительство, правительство Украины, Роман Насиров
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь