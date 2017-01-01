Кабмин не восстановит Насирова в должности

Президент Петр Порошенко заявил, что судья, который принял решение о восстановлении Насирова, не является представителем реформированного суда и не прошел соответствующие оценки.

Президент Украины Петр Порошенко заявил на своей пресс-конференции, 16 декабря, что правительство не будет восстанавливать Романа Насирова на посту главы Государственной фискальной службы.

"Насколько мне известна позиция правительства, Кабмин не восстановил, обжаловал в апелляционной инстанции, и насколько я проинформирован, восстанавливать Насирова не будет. Я эту позицию правительства взял во внимание", – сказал Порошенко.

Президент также отметил, что, насколько ему известно, судья, который принял решение о восстановлении Насирова, не является представителем реформированного суда и не прошел соответствующие оценки.

Порошенко подчеркнул, что судебное решение о восстановлении Насирова не вступило в законную силу.

В то же время он отметил, что если будет выражать свое собственное мнение относительно того, каким должно быть судебное решение, это может быть основанием в Европейском суде по правам человека относительно политического вмешательства в судебный процесс.

Правительство заявило, что обжалует это решение.

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Кабинет министров освободил его от должности еще 31 января 2018.