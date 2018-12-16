Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ проверит госслужащих с родственниками в Крыму

Комментариев: 1
Президент Петр Порошенко обещает, что после завершения проверки он или компетентные органы инициирует увольнение таких чиновников.
СБУ проверит чиновников на связи с Россией
СБУ проверит чиновников на связи с Россией
ТАСС
 
Президент Украины Петр Порошенко обратился к главе Службы безопасности Украины относительно проведения контрразведкой проверки государственных служащих, чьи родственники находятся в аннексированном Крыму. Об этом президент сообщил во время пресс-конференции.
 
Повод для обращения – найденные российские паспорта у жены и дочери первого замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко. Паспорта были получены на полуострове.
 
"У нас есть большое количество госслужащих, в том числе и в правоохранительных органах, у которых есть родственники в Крыму. ... Я обратился к председателю СБУ Василию Грицаку, чтобы контрразведка проверила сведения госслужащих, которые имеют родственников в Крыму, с  приоритетом на правоохранительные и следственные органы", - заявил президент.
 
 
По словам президента, когда проверка будет завершена он или компетентные органы уволят чиновников.
 
Он добавил, что не указывает правоохранительным органам, кто должен сидеть, а кто должен быть освобожден, поскольку это не является функцией президента.
 
"Я не являюсь  указующим перстом, кто должен сидеть, а кто должен быть освобожден. Это не является конституционной функцией президента. Более того, напрямую запрещено Конституцией", - заявил глава государства.
 
Напомним, что в начале декабря контрразведка подтвердила, что жена и дочь Семочко имеют российское гражданство
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, СБУ, госслужба, разведка, аннексия Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
sashha    16.12.2018, 22:18
Оценка:  -1
sashha
После такой проверки,не будет не служащих,ни Верховной Рады.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь