СБУ проверит госслужащих с родственниками в Крыму

Президент Петр Порошенко обещает, что после завершения проверки он или компетентные органы инициирует увольнение таких чиновников.

Президент Украины Петр Порошенко обратился к главе Службы безопасности Украины относительно проведения контрразведкой проверки государственных служащих, чьи родственники находятся в аннексированном Крыму. Об этом президент сообщил во время пресс-конференции.

Повод для обращения – найденные российские паспорта у жены и дочери первого замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко. Паспорта были получены на полуострове.

"У нас есть большое количество госслужащих, в том числе и в правоохранительных органах, у которых есть родственники в Крыму. ... Я обратился к председателю СБУ Василию Грицаку, чтобы контрразведка проверила сведения госслужащих, которые имеют родственников в Крыму, с приоритетом на правоохранительные и следственные органы", - заявил президент. По словам президента, когда проверка будет завершена он или компетентные органы уволят чиновников.