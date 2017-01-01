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Крушение Су-27 под Житомиром: фото с места ЧП

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Голландское авиационное издание опубликовало фото катастрофы истребителя Су-27, который разбился в Житомирской области.
Су-27 разбился в Житомирской области
Су-27 разбился в Житомирской области
Scramble Magazine / Facebook

 


Голландское авиационное издание Scramble magazine опубликовало на своей странице в Facebook  фотографию катастрофы истребителя Су-27, который разбился 15 декабря в Житомирской области.

"Scramble были предоставлены фотографии страшной катастрофы Су-27 в Украине, в которой погиб пилот. На снимке Су-27, бортовой номер 55, серийный номер 36911021308 с 831 тактической авиационной бригады, находится в поле рядом с аэропортом Озерное", – говорится в публикации.

Издание Голландского авиационного общества Scramble magazine не уточняет, кем были предоставлены фотографии.

Напомним, 15 декабря истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов в Житомирской области. Позже стало известно имя пилота самолета.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, крушение, истребитель, Житомирская область
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Источник: korrespondent.net

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