Порошенко назвал главные задачи на пять лет

В следующие пять лет Украина должна будет достичь мира, справиться с экономическими проблемами и достичь критериев для вступления в ЕС и НАТО.



Президент Петр Порошенко в ходе пресс-конференции в воскресенье, 16 декабря, заявил, что в следующие пять лет Украина должна будет достичь мира, справиться с экономическими проблемами и достичь критериев для вступления в ЕС и НАТО.



"Следующие пять лет будут еще важнее. Три основных шага, которые мы должны сделать. Во-первых, достичь мира на основе национальных интересов Украины, а не на основе капитуляции", – сказал глава государства.



Во-вторых, по словам президента, Украина должна преодолеть экономические последствия, вызванные войной и экономической блокадой со стороны России. Третьим же шагом, по мнению Порошенко, является достижение критериев, которые необходимы для вступления Украины в Евросоюз и НАТО.



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