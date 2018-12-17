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Порошенко назвал главные задачи на пять лет

Комментариев: 3
В следующие пять лет Украина должна будет достичь мира, справиться с экономическими проблемами и достичь критериев для вступления в ЕС и НАТО.
Пресс-конференция Порошенко
Пресс-конференция Порошенко
Twitter Петра Порошенка

Президент Петр Порошенко в ходе пресс-конференции в воскресенье, 16 декабря, заявил, что в следующие пять лет Украина должна будет достичь мира, справиться с экономическими проблемами и достичь критериев для вступления в ЕС и НАТО. 
 
"Следующие пять лет будут еще важнее. Три основных шага, которые мы должны сделать. Во-первых, достичь мира на основе национальных интересов Украины, а не на основе капитуляции", – сказал глава государства.
 
Во-вторых, по словам президента, Украина должна преодолеть экономические последствия, вызванные войной и экономической блокадой со стороны России. Третьим же шагом, по мнению Порошенко, является достижение критериев, которые необходимы для вступления Украины в Евросоюз и НАТО.
 

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Теги: Украина, пресс-конференция, Порошенко, пресс-конференция Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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SoulDirector    17.12.2018, 02:51
Оценка:  -2
SoulDirector
Энономические последствия вызванные войной? А может быть тобой Петя и тобой подобными?
Мистериокс    17.12.2018, 02:44
Оценка:  -2
Мистериокс
В тебе,клята падлюка,зараз одне завдання має бути:живим лишитися після виборів.
Мыкола    17.12.2018, 02:36
Оценка:  -1
Мыкола
Пи-деть не мешки ворочать! Мы уже слышали : закончу войну за неделю....каждый солдат на фронте будет получать по тысяче в день, запиши...Живут и благоденствуют тысячи, а нищенствуют и прозябают миллионы ! Сам поц наварил в нищей стране более 100 млн.долл. за год...а с людей последнее обдирает...
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