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В Варшаве произошла массовая драка между поляками и украинцами

Комментариев: 3
На железнодорожной станции Вильно в Варшаве произошел крупный конфликт между группой украинцев и поляков.
В Варшаве произошел конфликт между поляками и украинцами
В Варшаве произошел конфликт между поляками и украинцами
https://warszawawpigulce.pl
Драка между поляками и украинцами произошла вечером 15 декабря в Варшаве,  сообщает Warszawawpigulce.pl.

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“Возле железнодорожного вокзала образовались две группы: украинцы и поляки. После короткого разговора и драки они начали бросаться бутылками. Группы разошлись, обмениваясь оскорблениями“, – говорится в сообщении.
 
Конфликтующие разошлись прежде, чем кто-то успел вызвать полицию. На месте осталось много битого стекла, которое смогут убрать только утром. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее в Польше завели дело из-за наклейки с трезубцем на авто украинца.

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Теги: Польша, украинцы, драка, поляки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Коляка    17.12.2018, 10:32
Оценка:  +2
Коляка
Не рада европа украинским гастарбайтерам
Фарабунда_Марти    17.12.2018, 10:01
Оценка:  +2
Фарабунда_Марти
Да, тернист и труден евроинтеграционный путь!
SWATFANAT    17.12.2018, 08:02
Оценка:  +2
SWATFANAT
Ничего страшного европейцы балуются, он же дети)))
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