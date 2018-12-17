В Варшаве произошла массовая драка между поляками и украинцами
На железнодорожной станции Вильно в Варшаве произошел крупный конфликт между группой украинцев и поляков.
Драка между поляками и украинцами произошла вечером 15 декабря в Варшаве, сообщает Warszawawpigulce.pl.
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“Возле железнодорожного вокзала образовались две группы: украинцы и поляки. После короткого разговора и драки они начали бросаться бутылками. Группы разошлись, обмениваясь оскорблениями“, – говорится в сообщении.
Конфликтующие разошлись прежде, чем кто-то успел вызвать полицию. На месте осталось много битого стекла, которое смогут убрать только утром. В результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, ранее в Польше завели дело из-за наклейки с трезубцем на авто украинца.