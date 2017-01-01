В зоне ООС были раненые двое военных и гражданский

С начала текущих суток противник открывал огонь по позициям украинских военных у населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

В течение минувших суток сепаратисты 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения, также ранен один гражданский. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник продолжает применять вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Крымское, что на Луганском направлении и в районе поселка Водяное на Мариупольском направлении.

Незаконные вооруженные формирования также вели огонь из БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил недалеко от населенного пункта Новолуганское на Светлодарском направлении, населенных пунктов Новотроицкое, Пески, Авдеевки, Славного, Тарамчука, Старогнатовки, Каменки на Донецком направления и неподалеку населенных пунктов Чермалыка, Павлополя, Лебединского, Водяного на Мариупольском направлении.

По данным украинской разведки восемь сепаратистов уничтожены и три получили ранения.

"В течение текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных у населенного пункта Гнутово, что на Мариупольском направлении", - добавили в штабе.

Ранее стало известно, что гражданский был ранен при обстреле населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении.

Напомним, что в течение минувших суток, 15 декабря, сепаратисты на Донбассе 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб от пули снайпера, еще один получил ранение.

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