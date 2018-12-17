Итоги 16 декабря: Первая литургия ПЦУ и речь Порошенко

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Митрополит ПЦУ Епифаний отслужил литургию в Михайловском соборе в Киеве rbc.ua

Митрополит ПЦУ Епифаний отслужил первую литургию; Порошенко провел пресс-конференцию. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Количество жертв теракта в Страсбурге выросло

Пятый пострадавший в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге скончался. Умерший был гражданином Польши.

Порошенко провел пресс-конференцию

Президент Украины Петр Порошенко провел пресс-конференцию в Мыстецьком арсенале в Киеве. Глава государства заявил, что в следующие пять лет Украина должна будет достичь мира, справиться с экономическими проблемами и достичь критериев для вступления в ЕС и НАТО.

Петр Порошенко не стал комментировал возможность своего повторного баллотирования в президенты на выборах, которые состоятся в 2019 году.

Митрополит ПЦУ Епифаний отслужил первую литургию

Новоизбранный митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) отслужил первую литургию в качестве предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины. Литургия прошла в Михайловском соборе в Киеве.

Митрополит Епифаний назвал Михайловский Златоверхий собор кафедральным собором Православной церкви Украины. Также митрополит Епифаний рассказал, когда будет формироваться структура ПЦУ

Умер экс-ректор Налоговой академии Петр Мельник

В Киеве в 61-летнем возрасте от двусторонней пневмонии скончался бывший ректор Национального университета Государственной налоговой службы Украины, экс-депутат Верховной Рады Петр Мельник. Политик умер в больнице Феофания.

Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии

В Грузии состоялась церемония инаугурации пятого президента страны Саломе Зурабишвили. На церемонии присутствовали 1800 гостей, среди которых президент Армении Армен Карапетян и экс-президент Франции Николя Саркози. Пост президента Саломе Зурабишвили будет занимать следующие шесть лет.