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Торецк и еще три населенных пункта без воды

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Без централизованного водоснабжения остается почти 43 тысячи человек. В Торецке планируют подавать почасово воду из резервуара.
В Торецке регулярно возникают проблемы с водоснабжением
В Торецке регулярно возникают проблемы с водоснабжением
Радио Свобода

В Донецкой области города Торецк и Железное, а также поселки Северный и Южный остались без водоснабжения. Об этом сообщает ГСЧС утром в понедельник, 17 декабря.

Отмечается, что накануне вечером в региональное управление ГСЧС поступила информация об увеличении потерь воды на водопроводе Горловка – Торецк диаметром 900 мм, в результате чего Горловской фильтровальной станции №2 остановлена подача воды по водопроводу.

"Сейчас остановлено централизованное водоснабжение городов Торецкое и Железное, пгт Северный и Южный. По состоянию на 6:00 17 декабря без централизованного водоснабжения остается 42 813 человек", – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС в Торецке имеется резервуар питьевой воды объемом 10 тысяч м3, в котором сейчас предполагается 2,5 тысячи м3 питьевой воды. При этом минимальный уровень воды в резервуаре для забора насосными агрегатами составляет 1 тысячу м3.

"При необходимости вода будет подаваться населению почасово с резервуара. В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями", – отметили в ведомстве.

Также сегодня планируется установить причину увеличения потерь воды на водопроводе.

Напомним, 14 октября в результате обстрела был поврежден водопровод Горловка – Торецк. Тогда без воды остались 60 тысяч человек. Водоснабжение наладили только через 10 суток – 23 октября.

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Теги: вода, донбасс, водоснабжение, водоснабжение в Донецкой области, новости Донбасса, ГСЧС, Торецк
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Источник: korrespondent.net

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