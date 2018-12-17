Ирпенский горсовет случайно опубликовал генплан Очакова: Люди выразили протест на снегу

В выходные неизвестные оставили на снегу в Ирпене протестные надписи.

Жители города Ирпень Киевской области протестуют из-за принятого скандального генплана. Такую инициативу продвигали партийцы экс-мэра Ирпеня Владимира Карплюка - председателя партии Новые лица (НЛ).

Об этом сообщает Громада Приірпіння.

Издание отмечает, что утвержденный генплан уничтожает зеленые зоны и позволяет масштабный “дерибан“ рекреационной зоны.

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“Новые лица - наглые лица“, “Генплан від НО – ГО НО“, “Незнайка не знает о НЛ“, “Карплюк - ВОР“, “Карплюк - лептократ“ - такие надписи нарисовали на снегу синей и красной красками. Фотофакты выложила в соцсети местная журналистка Михайлина Скорик. Часть надписей - вблизи ирпенской мэрии.

Журналисты отмечают, что ранее в Ирпене состоялись псевдослушания по генплану города. Активисты обнаружили, что на сайте Ирпенского совета перед слушаниями выложили на самом деле генплан города-порта Очаков, который имеет выход к Черному морю. После этого 95 квартал высмеял это в своей программе Чисто NEWS, посоветовав ехать на морской отдых в Ирпень но не заплывать за буйки.

Позже журналисты выяснили, что Карплюк неожиданно перед слушанием получил регистрацию в Ирпене, хотя еще недавно здесь не был прописан. Именно он и председательствовал на псевдослушаниях при том, что сам отрекся должности мэра Ирпеня и головой на мероприятии его, со слов ирпенцев, никто не выбирал.

Как сообщалось 27 октября, в Ирпене напали на застройщика.

Как сообщалось 18 июля, перед домом Луценко “похоронили“ Конституцию - жители Приирпенья требовали расследования дел, открытых против Ирпинского мэра и его команды.