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В Карпатах из-за сильного тумана потерялись пять лыжников

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Во время сопровождения потерявшихся спасатели услышали крики о помощи других туристов. Через некоторое время был найден еще один заблудившийся.
Спасатели собирали в горах потерявшихся туристов
Спасатели собирали в горах потерявшихся туристов
pixabay.com

В Закарпатье спасатели отправились по вызову оказывать помощь двум потерявшимся лыжникам, однако по дороге нашли еще нескольких потерявшихся. Об этом в воскресенье, 17 декабря, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что первый вызов спасателям поступил 15 декабря в 16:40. В районе долины Крачуняска Раховского района во время катания на лыжах заблудились мужчина и женщина. Оба пропавших - из Киева. Это туристы 1984 и 1995 годов рождения. Для оказания им помощи в горы отправились спасатели Ясинянского горного поисково-спасательного отделения. В 20:30 туристов нашли в удовлетворительном состоянии.

Во время сопровождения туристов спасатели услышали крики помощи других туристов, которые, как выяснилось впоследствии, также заблудились в условиях тумана. Ими оказались двое мужчин - также жители Киева 1997 и 2000 годов рождения. Из-за отсутствия мобильной связи в той местности лыжники не имели возможности обратиться к спасателям.

Через некоторое время горные спасатели снова услышали голос из тумана. Как выяснилось, это был житель Винницы 1974 года, который также катался на лыжах и заблудился в условиях плохой видимости. Всех спасенных лыжников отправили в безопасное место, где они продолжили свой отдых в Карпатах.

Как сообщалось, в Швеции построят отель с лыжным спуском на крыше. Ранее СМИ показали лучшие "тайные" лыжные курорты.

 

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Теги: Закарпатье, горы, туман, спасатель, ГСЧС, лыжники
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Источник: korrespondent.net

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