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В СБУ рассказали, что их сотрудники делали на захваченных кораблях

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Офицеры спецслужбы выполняли служебные задания по контрразведке в соответствии с законом.
Сотрудники СБУ выполняли задание по контрразведке
Сотрудники СБУ выполняли задание по контрразведке
ФСБ России

Сотрудники СБУ, которых вместе с моряками ВМС Украины захватили в Керченском проливе, выполняли контрразведывательные задания. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщают Українські Новини со ссылкой на ответ СБУ на соответствующий запрос.

"Офицеры украинской спецслужбы, которые были захвачены российской стороной в Керченском проливе 25 ноября, выполняли служебные задания по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено законом о СБУ", - заявили в спецслужбе.

Отмечается, что российская сторона не обращалась к украинской с предложениями обмена захваченных сотрудников СБУ.

Ранее в СБУ подтвердили, что на захваченных в Азове кораблях были их офицеры.

Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

 

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Теги: СБУ, Черное море, Керченский пролив, корабли, Азовское море
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Источник: korrespondent.net

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