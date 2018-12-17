РФ не вернется в ПАСЕ: Ассамблея - в руках радикалов из Британии и США

В России планируют подождать, пока Совет Европы "одумается" и отменит ограничения для Кремля.

В ПАСЕ некоторое время не увидят представителей РФ EPA/UPG

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Россия не будет участвовать в ПАСЕ, ведь это не приносит ей никаких результатов. Об этом заявил спикер нижней палаты Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает LIGA.net.

Российская делегация не будет участвовать в Парламентской ассамблее Совета Европы, “пока там не одумаются“, подчеркнул он.

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По мнению Володина, ПАСЕ оказалась “заложницей в руках радикалов“, которых поддерживает Лондон и Вашингтон.

“РФ лишили права голоса и считают, что можно рот заткнуть любой стране, и страна еще должна платить деньги“, - подчеркнул спикер.

Володин подчеркнул, что Россия вернется в ПАСЕ, когда там “одумаются и отменят дискриминационные нормы“. “Когда одумаются, конечно, мы этот формат востребуем“, - сказал он.

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Напомним, российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году в связи с агрессией РФ против Украины и оккупации в Украине. Недавно РФ вернули право выбирать руководство ПАСЕ.