РФ не вернется в ПАСЕ: Ассамблея - в руках радикалов из Британии и США
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Россия не будет участвовать в ПАСЕ, ведь это не приносит ей никаких результатов. Об этом заявил спикер нижней палаты Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает LIGA.net.
Российская делегация не будет участвовать в Парламентской ассамблее Совета Европы, “пока там не одумаются“, подчеркнул он.
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По мнению Володина, ПАСЕ оказалась “заложницей в руках радикалов“, которых поддерживает Лондон и Вашингтон.
“РФ лишили права голоса и считают, что можно рот заткнуть любой стране, и страна еще должна платить деньги“, - подчеркнул спикер.
Володин подчеркнул, что Россия вернется в ПАСЕ, когда там “одумаются и отменят дискриминационные нормы“. “Когда одумаются, конечно, мы этот формат востребуем“, - сказал он.
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Напомним, российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году в связи с агрессией РФ против Украины и оккупации в Украине. Недавно РФ вернули право выбирать руководство ПАСЕ.
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