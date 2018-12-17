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РФ не вернется в ПАСЕ: Ассамблея - в руках радикалов из Британии и США

Комментариев: 4
В России планируют подождать, пока Совет Европы "одумается" и отменит ограничения для Кремля.
В ПАСЕ некоторое время не увидят представителей РФ
В ПАСЕ некоторое время не увидят представителей РФ
EPA/UPG

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Россия не будет участвовать в ПАСЕ, ведь это не приносит ей никаких результатов. Об этом заявил спикер нижней палаты Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает LIGA.net.

Российская делегация не будет участвовать в Парламентской ассамблее Совета Европы, “пока там не одумаются“, подчеркнул он.

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По мнению Володина, ПАСЕ оказалась “заложницей в руках радикалов“, которых поддерживает Лондон и Вашингтон. 

“РФ лишили права голоса и считают, что можно рот заткнуть любой стране, и страна еще должна платить деньги“, - подчеркнул спикер. 

Володин подчеркнул, что Россия вернется в ПАСЕ, когда там “одумаются и отменят дискриминационные нормы“. “Когда одумаются, конечно, мы этот формат востребуем“, - сказал он. 

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Напомним, российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году в связи с агрессией РФ против Украины и оккупации в Украине. Недавно РФ вернули право выбирать руководство ПАСЕ.

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Теги: ПАСЕ, РФ, право голоса, Володин, Украина
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Комментариев (4)
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Rangol    17.12.2018, 11:59
Оценка:  -2
Rangol
Это перемога, за Россию заплатит Украина, это будет мощный, очень мощный сигнал , который издаст Порошенко.
WTF2wtf    17.12.2018, 12:12
Оценка:  +1
WTF2wtf
Россия хотя бы оккупированному ей Донбассу начнет платить нормально или так и будет пользовать миллионы местных как дешевых рабов?
"Освободители" хреновы ...
Ruspidor    17.12.2018, 11:29
Оценка:  0
Ruspidor
О Боже, опять радиКалы...
Sirko_1111    17.12.2018, 10:49
Оценка:  -4
Sirko_1111
Все страны, которые не принадлежат к западной элите, так или иначе зависимы от США, Германии, Британии, Франции.
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