В Днепре на мосту трамвай сошел с рельсов: возникла пробка

Авария случилась на Старом мосту. Вагон перекрыл дорогу, образовалась пробка в сторону правого берега.

В Днепре на Старом мосту в понедельник, 17 декабря, сошел с рельсов трамвай №9, ехавший в сторону правого берега. Об этом пишет Информатор.

Авария произошла приблизительно в 8:00.

Вагон полностью перекрыл дорогу автомобилистам, на мосту образовалась пробка в сторону правого берега.

Что стало причиной аварии пока не известно. По предварительным данным, никто из пассажиров трамвая не пострадал.

Сотрудники аварийной службы уже приехали на место происшествия.

Напомним, 14 декабря в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельсов.

Также сообщалось, что в Днепре на Амурском мосту у трамвая отпало колесо.

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