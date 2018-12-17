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В Днепре на мосту трамвай сошел с рельсов: возникла пробка

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Авария случилась на Старом мосту. Вагон перекрыл дорогу, образовалась пробка в сторону правого берега.
Трамвай №9 сошел с рельсов
Трамвай №9 сошел с рельсов
Информатор

В Днепре на Старом мосту в понедельник, 17 декабря, сошел с рельсов трамвай №9, ехавший в сторону правого берега. Об этом пишет Информатор.

Авария произошла приблизительно в 8:00.

Вагон полностью перекрыл дорогу автомобилистам, на мосту образовалась пробка в сторону правого берега. 

Что стало причиной аварии пока не известно. По предварительным данным, никто из пассажиров трамвая не пострадал.

Сотрудники аварийной службы уже приехали на место происшествия.

 

 

Напомним, 14 декабря в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельсов.

Также сообщалось, что в Днепре на Амурском мосту у трамвая отпало колесо.

 

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Теги: ДТП, мост, фото, Днепр, авария, Трамвай, пробки, пробка, рельсы, пробки на дорогах
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Источник: korrespondent.net

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