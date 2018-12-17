В Днепре на мосту трамвай сошел с рельсов: возникла пробка
В Днепре на Старом мосту в понедельник, 17 декабря, сошел с рельсов трамвай №9, ехавший в сторону правого берега. Об этом пишет Информатор.
Авария произошла приблизительно в 8:00.
Вагон полностью перекрыл дорогу автомобилистам, на мосту образовалась пробка в сторону правого берега.
Что стало причиной аварии пока не известно. По предварительным данным, никто из пассажиров трамвая не пострадал.
Сотрудники аварийной службы уже приехали на место происшествия.
Cмотрите фотогалерею: В Днепре на мосту трамвай сошел с рельсов: возникла пробка
Напомним, 14 декабря в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельсов.
Также сообщалось, что в Днепре на Амурском мосту у трамвая отпало колесо.
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