В Одессе у входа в университет украли скульптуры львов

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что воры готовились к краже заранее. За несколько дней до преступления они осматривали территорию.

В Одессе неизвестные злоумышленники украли две скульптуры львов со двора частного Международного гуманитарного университета, который находится на 5-й станции Большого Фонтана. Об этом сообщается на сайте вуза.

Скульптуры украшали главный вход в университет. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что воры готовились к краже заранее. Установлено, что за несколько дней до преступления они осматривали территорию, а затем ночью пришли с тележкой и сняли скульптуры с постамента, накрыв их покрывалом.

В вузе не сообщают, из какого материала были изготовлены скульптуры, но за помощь в их возвращении обещают награду в размере 100 тысяч гривен.

Ранее в Одессе повторно похитили мини-памятник известного чешского литературного героя – бравого солдата Швейка, который был размещен на фасаде пивной Гамбринус.

Также в Одессе украли скульптуру любимого кота Михаила Жванецкого, установленную на подоконнике Всемирного клуба одесситов в апреле этого года.

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