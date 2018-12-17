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Субсидиантов поделят на "черных" и "белых" - СМИ

Комментариев: 3
В 2019 году в Украине запустят новый процесс проверки получателей субсидий, включив их в два списка.
В Украине будут тщательнее контролировать получателей субсидий
В Украине будут тщательнее контролировать получателей субсидий
ZN.UA

Получателей субсидий в Украине планируют разделить на две категории - "черных" и "белых", пишет Сегодня в понедельник, 17 декабря.

Отмечается, что Министерство социальной политики планирует запустить новый процесс проверки получателей субсидий уже с 2019 года.

Людей из "белого списка" органы контроля не будут проверять совсем или будут делать это изредка. А траты тех, кто попадет в "черный список", будут контролировать более тщательно.

"Каждого получателя субсидии или иной социальной помощи нужно будет приравнять к определенному профилю и понять, насколько он теоретически может мошенничать или получать помощь незаконно или неформальным способом. На сегодняшний день такие профили только начинают разрабатываться", – пояснил гендиректор директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.

На данный момент на субсидии может претендовать каждый, чьи траты на коммуналку выше, чем 15% от официального дохода. Но помощь не получат те, чья квартира больше 120 квадратных метров, а дом – больше 200 "квадратов". Также не имеют права на субсидию те, кто купил автомобиль, которому меньше пяти лет, или какую-то вещь дороже 50 тысяч гривен.

Поэтому с новыми проверками для обычных пенсионеров ничего не изменится, уверяют в Минсоцполитики. Углубленные проверки ждут лишь тех, кто попадет в группу риска. 

Ранее сообщалось, что с началом отопительного сезона увеличилось количество отказов органов социальной защиты населения в назначении жилищной субсидии. 

По данным Госстата, субсидии покрывают треть расходов украинцев на коммунальные услуги.

 

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Теги: тарифы, проверка, субсидии, коммунальные услуги, минсоцполитики
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Хюндай    17.12.2018, 10:56
Оценка:  +2
Хюндай
Вы всё врёте .Как людям концы с концами сводить на вашу пенсию?
Хюндай    17.12.2018, 11:03
Оценка:  +1
Хюндай
Зокрема, з початком опалювального сезону збільшилася кількість відмов органів соціального захисту населення у призначенні житлової субсидії на 80%
donizete    17.12.2018, 11:45
Оценка:  +1
donizete
Пенсия не государства, а Ваша, получаете ту, которую заработали. С 2000 г в Украине ведется электронная персонификация, какую з/п получали и какой взнос платили в ПФ - такая и пенсия. Всё что было заработано в СССР и с 91-ого до 2000 - извините, но ушло практически в пустую, кроме стажа.
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