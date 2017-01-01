В Черновцах катаясь на санках насмерть разбился подросток

15-летний парень на санках влетел в бетонный забор.

В Черновицкой области в больнице скончался 15-летний мальчик, получивший травму во время катания на санках.

Об этом сообщает УНИАН.

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Как сообщили в больнице скорой медицинской помощи Черновцов, вечером 16 декабря в медицинское учреждение был госпитализирован житель села Великий Кучуров Сторожинецкого района, 2003 года рождения.

По информации медиков, ребенок катался на санках, ударился в бетонный забор и потерял сознание.

Мальчика доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщалось в январе, в Тернопольской области девушка погибла при катании на санках за авто.