Симеон официально сделал свой собор частью ПЦУ

Теперь епархия митрополита будет подчиняться новой поместной церкви, не УПЦ МП.

Митрополин СИмеон официально вывел собор в Виннице из УПЦ МП vinbazar.com

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Во время воскресной службы в Кафедральном Соборе в Виннице митрополит Симеон объявил прихожанам о переходе от УПЦ МП к Православной Церкви Украины. Об этом сообщил спикер епархии протодиакон Владислав Демченко, передает Vinbazar.com.

Демченко заверил, что на обычных прихожанах эти изменения не отобразятся - просто произошла лишь смена руководства в Киеве.

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Что касается языка ведения службы, он на выбор самих прихожан будет либо украинским, либо церковно-славянским.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор православных церквей Украины. Главой новой поместной церкви - Православной Церкви Украины - был избран Епифаний.

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Симеон был одним из гостей Собора и одним из кандидатов на пост главы церкви.

Руководство УПЦ МП после этого заявило, что присутствовавшие на Соборе представители УПЦ МП больше не имеют отношения к церкви.