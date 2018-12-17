Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Симеон официально сделал свой собор частью ПЦУ

Комментариев: 13
Теперь епархия митрополита будет подчиняться новой поместной церкви, не УПЦ МП.
Митрополин СИмеон официально вывел собор в Виннице из УПЦ МП
Митрополин СИмеон официально вывел собор в Виннице из УПЦ МП
vinbazar.com

Читай также: Новинский: вмешательство власти в церковные дела обернулось фарсом

Во время воскресной службы в Кафедральном Соборе в Виннице митрополит Симеон объявил прихожанам о переходе от УПЦ МП к Православной Церкви Украины. Об этом сообщил спикер епархии протодиакон Владислав Демченко, передает Vinbazar.com.

Демченко заверил, что на обычных прихожанах эти изменения не отобразятся - просто произошла лишь смена руководства в Киеве. 

Читай также: Стали известны подробности голосования на Объединительном соборе

Что касается языка ведения службы, он на выбор самих прихожан будет либо украинским, либо церковно-славянским.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор православных церквей Украины. Главой новой поместной церкви - Православной Церкви Украины - был избран Епифаний.

Читай также: Итоги 16 декабря: Первая литургия ПЦУ и речь Порошенко

Симеон был одним из гостей Собора и одним из кандидатов на пост главы церкви.

Руководство УПЦ МП после этого заявило, что присутствовавшие на Соборе представители УПЦ МП больше не имеют отношения к церкви.

Поделись:
Теги: УПЦ МП, ПЦУ, автокефалия, Симеон, Винница
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (13)
Отсортировать по дате Вниз
Goga19041984    17.12.2018, 11:32
Оценка:  0
Goga19041984
Этого чела уже выгнали сами прихожане и духовенство Винницы...раскольники яко были ими так и остались, это как раковый больной 4 стадии получи справку что он здоров, а Церковь Христова жива с Блаженнейшим Онуфрием во веки веков и она есть украинская.
Хитрый-Лыс    17.12.2018, 11:26
Оценка:  -3
Хитрый-Лыс
У священников нет своих храмов и соборов, храмы и соборы принадлежат Церкви. Решение о переходе в другую церковь принимают ВСЕ священники и ВСЕ верующие, а не один человек.
Ruspidor    17.12.2018, 11:28
Оценка:  -1
Ruspidor
Лечись, болезный... Нет больше кремлёвских церквей в Украине, смирись....
Eyyafyallayekyul    17.12.2018, 11:50
Оценка:  -2
Eyyafyallayekyul
Люди кажуть, що МП тепер в Украине стало ТП.... турецкий патриархат... Це ближче до Европы?
doc1    17.12.2018, 11:52
Оценка:  +3
doc1
Люди кажуть що раніше московський поцріорхат підкорювавя ТЦ турецькому патріархату, а тепер став сектою котру невдовзі відлучать від церкви та назвуть єретиками!
Здабyляка    17.12.2018, 11:18
Оценка:  +1
Здабyляка
Ватоголовые пукинососы снова отсосала куя !! ))))
Eyyafyallayekyul    17.12.2018, 11:18
Оценка:  -2
Eyyafyallayekyul
С большой долей вероятности, Симеона, предадут анафеме. Мне вот цикаво сколько священнослужителей Кафедрального Собора в Виннице поддержали этого раскольника....
Здабyляка    17.12.2018, 11:19
Оценка:  -1
Здабyляка
Иди сосни болта у Гундяя...питор ватный)))
Ruspidor    17.12.2018, 11:27
Оценка:  0
Ruspidor
Xyяфиме... Русскую швaль не ипал только ленивый. Всё, вы - использованый гaндoн!
doc1    17.12.2018, 11:54
Оценка:  +2
doc1
Кто его предаст? Гундяй? Гундяй сектант которого скоро самого отлучат от церкви! Московская секта которая не имеет Томоса будет кого то отлучать? Иди проспись клоун!
ВосставшийИзБана    17.12.2018, 11:01
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Первый пошел!
Ruspidor    17.12.2018, 11:25
Оценка:  +1
Ruspidor
Не первый...
СветБобра    17.12.2018, 12:07
Оценка:  +1
СветБобра
Але теж файно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь