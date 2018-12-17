Под Днепром неизвестные бросили гранату во двор активиста

Местный активист боролся с незаконной вырубкой леса.

К счастью, никто из людей не пострадал 5.ua

В в городе Синельниково Днепропетровской области во двор частного дома активиста общественного формирования Экологический патруль неизвестные бросили гранату РГД.

Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на коллег эколога.

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Инцидент произошел еще 11 декабря около 23:00. К счастью, при взрыве никто из людей не пострадал. Повреждена крыша дома и припаркованное во дворе авто.

В общественной организации Зеленый патруль нападение расценивают как давление на активистов и связывают его с деятельностью в экологических проектах.

По словам главы исполнительного органа Экологического патруля Татьяны Лампики, в последнее время они вместе боролись против массовой вырубки лесов. Во время рейдов активисты фиксировали номера машин, лесорубов снимали на видео, а материалы передавали в правоохранительные органы и из-за этого постоянно получали угрозы. Последнее крупное задержание “черных“ лесорубов произошло в начале этой недели. Поэтому инцидент с гранатой активисты расценивают как “требование прекратить мешать чьему-то бизнесу“.

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“Мы начали эти рейды почти месяц назад. В течение этого месяца есть уже 5 уголовных производств. Нам в течение этого периода передавали, но в словесной форме угрозы. Мы считаем что скорее всего, и это одна из версий полиции, что эти действия, которые были с гранатой - это уже предупреждение более такое суровое, более весомое“, - отмечает Татьяна Лампика.

В Нацполиции Днепропетровской области инцидент расследуют как хулиганство (наказание от 3 до 7 лет).

Как сообщалось в Закарпатской области ночью неизвестные бросили боевую гранату РГД-5 в частный дом, где в то время находились двое спящих детей. Об этом сообщила хозяйка дома, бывшая жена закарпатского активиста.