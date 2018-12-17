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Под Днепром мужчина облил бензином и поджог жену и ее сына

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Пострадавшие госпитализированы с диагнозами ожоги 1-й и 2-й степени.
Возбуждено уголовное производство по статье покушение на умышленное убийство
Возбуждено уголовное производство по статье покушение на умышленное убийство
sud.ua

В Днепропетровской области мужчина 1984 года рождения облил бензином и поджег жену и ее 20-летнего сына.

Об этом сообщил отдел коммуникации  полиции области.

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“На место выехали полицейские Криничанского отделения полиции, установили, что 15 февраля мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей. В ходе конфликта старший сын вступился за мать, после чего мужчина облил обеих бензином и поджег.

Пострадавшие с диагнозами ожоги 1-й и 2-й степени доставлены в больницу. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК и доставили в отделение полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Как сообщалось под Кропивницким муж облил жену бензином и поджег.

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Теги: поджог, Днепропетровская область, покушение
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Комментариев (1)
deadwest    17.12.2018, 12:10
Оценка:  0
deadwest
АТО шагает по стране.
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