Партия Рабиновича показывает самую высокую динамику роста рейтинга в парламентской гонке, – журналист

Сегодня “Оппозиционная платформа – За життя“ Вадима Рабиновича демонстрирует самую высокую динамику роста рейтинга в парламентской гонке, и, очевидно, уверенно победит на следующих выборах в Верховную Раду. Об этом написала журналист Елена Маркосян в своем блоге на сайте “Корреспондент“.

“Новые проекты обычно не показывают динамики, которая позволила бы им претендовать на высокий результат. Но в стране велик процент неопределившихся избирателей, и за этот “электоральный пирог“ сейчас разгорелась основная борьба. На данный момент успешнее всего ее ведет партия Рабиновича “Оппозиционная платформа – За життя“. По последним данным социсследований, число “неопределившихся“ сократилось сразу на 4%. И, если сопоставить все цифры, получается, что половина из них поддержала политсилу Рабиновича. Еще в сентябре она собирала 9,3% голосов определившихся избирателей, а сейчас по свежим данным того же КМИС, за “платформу“ готовы голосовать 11,3%“, – отметила Маркосян.

По ее мнению, росту рейтинга способствовало то, что Рабинович сразу четко сказал, что не будет участвовать в президентской гонке и сделал серьезную заявку на формирование системной оппозиции, сосредоточившись на парламентских выборах.

“Решение Вадима Рабиновича, как мы видим, оказалось верным в стратегической перспективе, и на данный момент “Оппозиционная платформа – За життя“ показывает самую высокую динамику роста рейтинга в парламентской гонке. Если партия сохранит такие темпы привлечения на свою сторону неопределившихся избирателей, то ОПЗЖ уверенно победит в следующих парламентских выборах“, – считает журналист.

Интересно и то, что зарубежные социологи эту тенденцию подтверждают собственными исследованиями. Международный исследовательский центр BURI-Украина недавно опубликовал результаты исследования, где одной из самых заметных тенденций социологи назвали рост электоральной поддержки ОПЗЖ. По данным BURI, возглавляемая Вадимом Рабиновичем политсила сейчас находится на втором месте рейтинга украинских партий с 9,8% поддержки.

“Пропагандисты партий войны активно раздувают тему раскола оппозиции. Однако, похоже, что их усилия не увенчаются успехом. Потому что избиратели утратили интерес к традиционным сценариям “выбрать лучшее из худшего“ и готовы голосовать за иную идею развития собственной страны, а значит, не за других персон этой воинствующей власти, а за оппозицию как за надежду на радикальную смену курса, которым идет страна и который не поддерживается все большим числом граждан“, – резюмировала Елена Маркосян.