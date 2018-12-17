Отчет Amnesty: Украине вспомнили тюрьмы СБУ, NEWSONE, ромов и ЛГБТ

В 2018 году Украина не приложила достаточно усилий для защиты прав человека, считают в организации.

Украину обвиняют в не слишком активном расследовании нападений радикалов на разные группы ua.news

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Amnesty International опубликовала отчет за 2018 год, в котором описала все виды нарушения прав человека, с которым сталкиваются граждане Украины.

В частности, организация констатировала, что до сих пор получает сообщения о незаконных действиях, задержаниях, пытках и жестоком обращении, совершаемом двумя сторонами конфликта на Донбассе.

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“Обе стороны и дальше нарушают права человека и почти не совершают системных шагов для их защиты“, - подчеркнули в организации. Там напомнили СБУ об обвинениях в удерживании людей в “тайных тюрьмах“.

Продолжается жестокое обращение и со стороны незаконных республик. Так, журналист Станислав Асеев продолжает оставаться в плену у “ДНР“ - он, по данным правозащитников, содержится в “Изоляции“ - тайном месте заключения, где к нему применялись пытки.

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Продолжается и постоянное нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Amnesty называет и нарушение свободы мирных собраний, и репрессии против независимых организаций и активистов.

Помимо прочего, организация настаивает, что в Украине не были разъяснены все нюансы действия военного положения, в то же время с его введением начали нарушать права граждан на мирные собрания, отменили местные выборы и ограничивают перемещение иностранцев, особенно граждан РФ. “Военное положение не может быть использовано для ограничения прав человека“, - подчеркивают в Amnesty International.

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Не удалось украинской власти также избежать нападений радикалов на уязвимые группы, а расследования таких нападений проводились неэффективно, подчеркивается в отчете.

Это увеличивало ощущение безнаказанности преступлений и поощряло радикальные группировки продолжать нападения. Среди жертв праворадикалов называют ЛГБТ-активистов, ромов, журналистов, участниц демонстраций 8 марта - им угрожали и физически нападали на них.

В организации также вспомнили многочисленные публикации о том, что власть сама помогает радикалам финансированием.

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“С приближением президентских и парламентских выборов в 2019 году существует вероятность, что политически мотивированное насилие и ущемления, особенно в адрес правозащитников и медиа, будут нарастать“, - предупредили международные правозащитники.

Попыткой надавить на СМИ, критикующие власть, в организации называют и попытки прекратить работу NEWSONE и “112“ - их, напомним, неоднократно обвиняли в пророссийской пропаганде.

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Ранее в Amnesty называли пытками принудительное кормление украинского режиссоера Олега Сенцова во время его голодовки.