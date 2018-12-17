Гройсман переговорил с Могерини о решении ситуации на Азове

Премьер-министр Украины говорил с главой дипломатии Евросоюза о секторальных санкциях против России за захват кораблей и блокирование Керченского пролива.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник, 17 декабря, обсудил с высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини ситуацию в Азовском море и санкционную политику в отношении России. Об этом Гройсман сообщил в своем микроблоге в Twitter.

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"С Высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини обсудили санкционную политику и ситуацию в Азовском море. Москва перешла границу. Реакция ЕС должна быть комплексной - секторальные санкции и поддержка ЕС в Приазовье", - написал Гройсман.

Украинский премьер также сообщил о подписании соглашения между Украиной и ЕС о финансировании совместных программ - по энергоэффективности, техническому сотрудничеству, поддержке молодежи, реформе системы государственных финансов и улучшению транспортного сообщения.

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Ранее Владимир Гройсман сообщал, что сегодня он находится в рабочей поездке в Брюсселе. В его программе – встречи с руководством ЕС и участие в заседании совета ассоциации Украина – ЕС, а также – переговоры в Еврокомиссии.

Ранее саммит ЕС принял решение по Азову. В решении упоминается возможность введения новых механизмов воздействия на Россию.