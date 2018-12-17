Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по Азовскому и Черному морю

Инициативу Украины в связи с милитаризацией морей поддержала уже 41 страна.

ООН рассмотрит резолюцию по ситуацию в Азово-Черноморской акватории un.org

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В понедельник Генеральная ассамблея ООН рассмотрит проект резолюции в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей. Об этом сообщает УНН.

К разработке текста этого проекта присоединились более 40 стран, заверяет президент Петр Порошенко. Процесс создания вышеупомянутой резолюции инициировала Украина, отметил он, и 41 страна уже согласились быть соавторами.

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“Мы очень надеемся, что этот достаточно сильный документ будет проголосован“, - подчеркнул Порошенко. Он добавил, что активная работа по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины продолжается.

“Украина активно ведет работу по формулированию пакета санкций, связанных с актом агрессии в Азово-Черноморском бассейне“, - сообщил Порошенко.

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Напомним, ранее Европарламент осудил действия РФ на Азовском море и продлил санкции против России на полгода.