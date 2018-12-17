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Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по Азовскому и Черному морю

Комментариев: 5
Инициативу Украины в связи с милитаризацией морей поддержала уже 41 страна.
ООН рассмотрит резолюцию по ситуацию в Азово-Черноморской акватории
ООН рассмотрит резолюцию по ситуацию в Азово-Черноморской акватории
un.org

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В понедельник Генеральная ассамблея ООН рассмотрит проект резолюции в связи с милитаризацией Черного и Азовского морей. Об этом сообщает УНН.

К разработке текста этого проекта присоединились более 40 стран, заверяет президент Петр Порошенко. Процесс создания вышеупомянутой резолюции инициировала Украина, отметил он, и 41 страна уже согласились быть соавторами.

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“Мы очень надеемся, что этот достаточно сильный документ будет проголосован“, - подчеркнул Порошенко. Он добавил, что активная работа по привлечению России к ответственности за агрессию против Украины продолжается.

“Украина активно ведет работу по формулированию пакета санкций, связанных с актом агрессии в Азово-Черноморском бассейне“, - сообщил Порошенко.

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Напомним, ранее Европарламент осудил действия РФ на Азовском море и продлил санкции против России на полгода.

 

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Теги: ООН, Азовское море, Черное море, РФ, агрессия, Порошенко, Украина
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Комментариев (5)
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deadwest    17.12.2018, 12:34
Оценка:  -3
deadwest
Небо стало Черным и беспросветным!!! Надо головами украинцев.
deadwest    17.12.2018, 12:34
Оценка:  -3
deadwest
Соболезнования.
Хитрый-Лис    17.12.2018, 12:45
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
У нас есть шанс и надежда, а у вас там за поребриком ни того ни другого.
deadwest    17.12.2018, 12:55
Оценка:  -2
deadwest
У тебя даже совести нет.
Хитрый-Лис    17.12.2018, 13:18
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
и то верно о какой свести лапотник ты глаголишь? Нечай не о своей ли?
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