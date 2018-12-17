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УПЦ МП созвала внеочередной Синод

Комментариев: 9
Церковь собралась обсудить вызовы, которые теперь стоят перед ней.
Онуфрий проводит внеочередное заседания Синода УПЦ МП
Онуфрий проводит внеочередное заседания Синода УПЦ МП
news.church.ua

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В понедельник в в резиденции Предстоятеля УПЦ Онуфрия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры проходит внеочередное заседание Священного Синода. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ МП.

Заседание возглавляет митрополит Онуфрий, также присутствуют постоянные члены Синода - митрополиты Агафангел, Лазарь, Марк, Иларион (тот самый, которого не выпускали из Донецка - прим. ред.), Феодор, Павел, Митрофан, секретарь Священного Синода УПЦ Антоний.

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Приехали и временные члены Синода - митрополит Мелетий, архиепископ Ефрем и епископ Нафанаил.

“Во время работы заседания Священного Синода УПЦ будут рассмотрены вопросы, связанные с вызовами, которые сейчас стоят перед Украинской Православной Церковью“, - отметили в пресс-службе.
 
Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор украинских церквей. Была создана поместная автокафальная церковь - Православная церковь Украины. Ее главой выбрали митрополита Епифания.
 
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Теги: УПЦ МП, Объединительный собор, Синод, Онуфрий
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Комментариев (9)
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Ekyvok    17.12.2018, 13:31
Оценка:  +5
Ekyvok
Автори статті вже мали б знати, що колишня УПЦ МП тепер називається - "російська православна церква в Україні."
Ekyvok    17.12.2018, 13:34
Оценка:  +5
Ekyvok
До речі, зі слів Невзорова, московська церква(гундяєвська) взагалі не має Томос. Робіть висновки, що з цього випливає.
Sirko_1111    17.12.2018, 13:42
Оценка:  -4
Sirko_1111
Мели Емеля, твоя неделя. Службу правят на украинском и русском языках, как того хотят прихожане. А вам безбожникам навязали веру несуществующего патриархата. Не такого города Константинополь. Есть Стамбул.
Eyyafyallayekyul    17.12.2018, 13:22
Оценка:  -7
Eyyafyallayekyul
Кто из канонических Православных церквей признал этого Епифана и всю эту автофекалию? Весь Православный мир признал Епифана?
NYKITA    17.12.2018, 13:12
Оценка:  +3
NYKITA
Не должно вообще быть название московского .
foster12    17.12.2018, 13:08
Оценка:  +9
foster12
ШЕФ, ВСЕ ПРОПАЛО, КЛИЕНТ УЕЗЖАЕТ, ГИПС СНИМАЮТ, ЧТО ДЕЛАТЬ ШЕФ ?
Woodbrother    17.12.2018, 13:06
Оценка:  +10
Woodbrother
Главный вызов для рпц в Украине - вовремя упаковать чемодан и свалить за поребрик.
tulchanin    17.12.2018, 13:15
Оценка:  -10
tulchanin
А не то что ?
ВосставшийИзБана    17.12.2018, 13:18
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Ничего. Ну совсем ничего. Т.е. ни копейки.
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