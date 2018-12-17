УПЦ МП созвала внеочередной Синод

Церковь собралась обсудить вызовы, которые теперь стоят перед ней.

Читай также: Митрополит Епифаний сделал первое заявление В понедельник в в резиденции Предстоятеля УПЦ Онуфрия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры проходит внеочередное заседание Священного Синода. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ МП.

Заседание возглавляет митрополит Онуфрий, также присутствуют постоянные члены Синода - митрополиты Агафангел, Лазарь, Марк, Иларион (тот самый, которого не выпускали из Донецка - прим. ред.), Феодор, Павел, Митрофан, секретарь Священного Синода УПЦ Антоний.

Читай также: Варфоломей пригласил Епифания на вручение Томоса Приехали и временные члены Синода - митрополит Мелетий, архиепископ Ефрем и епископ Нафанаил.

“Во время работы заседания Священного Синода УПЦ будут рассмотрены вопросы, связанные с вызовами, которые сейчас стоят перед Украинской Православной Церковью“, - отметили в пресс-службе.