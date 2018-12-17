Супрун рассказала, почему витамины принимать не нужно

И о министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала почему, не стоит тратить деньги на самостоятельно назначенные витамины.

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В зимний период украинцы пытаются предупредить простудные заболевания и грипп разными способами, например, самостоятельно назначают себе витамины и БАДы. Почему этого делать нельзя – рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

“Иммунную систему можно разбить на две части: врожденную и приобретенную. Врожденная система первой обнаруживает инфекцию и сдерживает (поднимает температуру) и пытается вытолкнуть ее из тела (провоцирует мокрый кашель и насморк). Но, она не знает, как полностью победить врага.Для этого в борьбу включается приобретенная иммунная система. Дополнительное принятие БАДов никак не помогает в этом процессе“ – отметила Супрун.

По словам и о, эффективным методом профилактики является вакцинация.

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“Зато реально действенный способ ускорить этот процесс - вакцинация. Вместе с прививкой вы вводите в организм невооруженного и очень слабую версию инфекции. Благодаря этому приобретенная иммунная система имеет возможность запомнить микроб и в следующий раз при встрече с ним действовать быстрее.

При этом Супрун отметила важность витаминов и подчеркнула, что их должен назначать только врач.

“Это не означает, что витамины не играют никакой роли в функционировании иммунной системы. Они очень важны, но мы их принимаем достаточно вместе с пищей. Дополнительное употребление витаминов и диетических добавок может быть полезным лишь для людей, которые имеют к этому медицинские показания. А это должен определять только врач“, - подчеркнула Супрун.

Ранее Супрун рассказала о пользе квашеных продуктов. Чиновник подчеркнула, что квашеная капуста – “это кладезь витамина С, пектина, кальция и сульфорафана“.