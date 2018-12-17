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Супрун рассказала, почему витамины принимать не нужно

Комментариев: 7
И о министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала почему, не стоит тратить деньги на самостоятельно назначенные витамины.
По словам чиновницы, лучшая профилактика - вакцинация
По словам чиновницы, лучшая профилактика - вакцинация
facebook.com/moz

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В зимний период украинцы пытаются предупредить простудные заболевания и грипп разными способами, например, самостоятельно назначают себе витамины и БАДы. Почему этого делать нельзя – рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

“Иммунную систему можно разбить на две части: врожденную и приобретенную. Врожденная система первой обнаруживает инфекцию и сдерживает (поднимает температуру) и пытается вытолкнуть ее из тела (провоцирует мокрый кашель и насморк). Но, она не знает, как полностью победить врага.Для этого в борьбу включается приобретенная иммунная система. Дополнительное принятие БАДов никак не помогает в этом процессе“ – отметила Супрун.

По словам и о, эффективным методом профилактики является вакцинация.

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“Зато реально действенный способ ускорить этот процесс - вакцинация. Вместе с прививкой вы вводите в организм невооруженного и очень слабую версию инфекции. Благодаря этому приобретенная иммунная система имеет возможность запомнить микроб и в следующий раз при встрече с ним действовать быстрее.

При этом Супрун отметила важность витаминов и подчеркнула, что их должен назначать только врач.

“Это не означает, что витамины не играют никакой роли в функционировании иммунной системы. Они очень важны, но мы их принимаем достаточно вместе с пищей. Дополнительное употребление витаминов и диетических добавок может быть полезным лишь для людей, которые имеют к этому медицинские показания. А это должен определять только врач“, - подчеркнула Супрун.

Ранее Супрун рассказала о пользе квашеных продуктов. Чиновник подчеркнула, что квашеная капуста – “это кладезь витамина С, пектина, кальция и сульфорафана“.

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Теги: супрун, советы супрун, витамины, бады, простуда, грипп
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Комментариев (9)
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bertal    17.12.2018, 14:05
Оценка:  0
bertal
Как вы посмели лить на нее, она же лучший министр по словам премьера и Педро. Всех вас посадят, в дурку, чтоб не мечтали и не вспоминали))))))
Ганс_мг42    17.12.2018, 14:02
Оценка:  0
Ганс_мг42
когда она уже откроет тайну - как? КАК? пользоваться туалетной бумагой!
deadwest    17.12.2018, 13:57
Оценка:  +2
deadwest
Ненавижу её лицо. Мразь.
GALE    17.12.2018, 13:45
Оценка:  +3
GALE
Ведьма.
polunoshnic    17.12.2018, 13:02
Оценка:  +3
polunoshnic
Рекомендую Супрун зелёнку пить, может вавки в голове заживут...
ВосставшийИзБана    17.12.2018, 13:19
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Не поможет. Только американская методика: только антибиотики и только самые сильные. 10 штук сразу.
polunoshnic    17.12.2018, 13:32
Оценка:  0
polunoshnic
и закусывать ваткой.
ВосставшийИзБана    17.12.2018, 12:47
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Она до сих пор не под следствием?
Ганс_мг42    17.12.2018, 14:03
Оценка:  0
Ганс_мг42
ее обвинят в массовом вымирании "украинского подвида сапиенс" или геноциде
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