Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Убийство Олешко: В Харькове задержали предполагаемого заказчика убийства ветерана АТО

Комментариев: 2
Задержание подозреваемого произошло в аэропорту .
Виталий Олешко был убит 31 июля
Виталий Олешко был убит 31 июля
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

В Харькове при попытке вылета из Украины задержан человек, подозреваемый в заказе убийства бывшего бойца батальона Донбасс Виталия Олешко (позывной Сармат).

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Читай также: Убийство Сармата: вдова ветерана АТО заявила об угрозах

“Вчера при попытке пересечь границу в международном аэропорту «Харьков» сотрудниками криминальной полиции был задержан житель Днепра, который обоснованно подозревается и является одним из заказчиков убийства общественного деятеля, участника АТО Виталия Олешко, который был убит 31.07.2018 года в Бердянске“, - написал Аброськин.

Напомним, убийство произошло днем 31 июля на глазах у жены Олешко на территории отеля, принадлежащего семье Олешко. Неизвестный зашел на его территорию и произвел два выстрела. Руководство Национальной полиции заявило, что убийство Сармата было заказным.

В августе задержали и арестовали четверых предполагаемых исполнителей преступления.  В сентябре - подозреваемого в организации убийства Олешко.

Поделись:
Теги: убийство Сармата, ветеран АТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
deadwest    17.12.2018, 13:54
Оценка:  +1
deadwest
Олешко - убийца своего народа. Нацист. Бандеровец. Урод.
Катилин    17.12.2018, 13:40
Оценка:  +1
Катилин
Ветераны АТО вон отелями владеют, ещё и в маршрутках платить не хотят)) Ну правильно - Копійочка до копійочки)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь