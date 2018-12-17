Убийство Олешко: В Харькове задержали предполагаемого заказчика убийства ветерана АТО

Задержание подозреваемого произошло в аэропорту .

В Харькове при попытке вылета из Украины задержан человек, подозреваемый в заказе убийства бывшего бойца батальона Донбасс Виталия Олешко (позывной Сармат).

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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“Вчера при попытке пересечь границу в международном аэропорту «Харьков» сотрудниками криминальной полиции был задержан житель Днепра, который обоснованно подозревается и является одним из заказчиков убийства общественного деятеля, участника АТО Виталия Олешко, который был убит 31.07.2018 года в Бердянске“, - написал Аброськин.

Напомним, убийство произошло днем 31 июля на глазах у жены Олешко на территории отеля, принадлежащего семье Олешко. Неизвестный зашел на его территорию и произвел два выстрела. Руководство Национальной полиции заявило, что убийство Сармата было заказным.

В августе задержали и арестовали четверых предполагаемых исполнителей преступления. В сентябре - подозреваемого в организации убийства Олешко.