УПЦ МП предлагают запретить называться украинской
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В пропрезидентской фракции призывают Раду урегулировать вопрос названия украинских православных церквей. Об этом заявил, обращаясь к депутатам от лица фракции, нардеп от БПП Алексей Гончаренко, передает пресс-служба партии.
На согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов депутат предложил на этой неделе Раде принять законы, которые законодательно урегулируют вопрос названий церквей в Украине.
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Кроме того, нужно урегулировать вопрос перехода общин к Православной Церкви Украины, подчеркнул он.
“Призываю срочно подготовить два проекта законов: один по названиям церквей в Украине, который будет предусматривать, что церковь будет называться согласно центру своего происхождения“, - отметил он.
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Это согласуется в предложением бывшего патриарха УПЦ КП Филарета назвать УПЦ МП “Российской православной церковью“ в Украине.
Второй законопроект, по словам Гончаренко, должен включать вопросы защиты имущества, чтобы ни хаоса, ни посягательств при переходе общин не происходило.
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Напомним, 15 декабря во время Объединительной собора в Софии Киевской была создана автокефальная церковь в Украине - Православная Церковь Украины. Ее предстоятелем стал митрополит Епифаний.
выпейбояры *уйло московитское! Просрали вы Украины! Крым вам на шею!