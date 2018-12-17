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УПЦ МП предлагают запретить называться украинской

Комментариев: 13
В БПП призывают Раду принять законы о названиях церквей и переходе общин к ПЦУ.
Раду просят разобраться с названием УПЦ МП
Раду просят разобраться с названием УПЦ МП
solydarnist.org

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В пропрезидентской фракции призывают Раду урегулировать вопрос названия украинских православных церквей. Об этом заявил, обращаясь к депутатам от лица фракции, нардеп от БПП Алексей Гончаренко, передает пресс-служба партии.

На согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов депутат предложил на этой неделе Раде принять законы, которые законодательно урегулируют вопрос названий церквей в Украине.

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Кроме того, нужно урегулировать вопрос перехода общин к Православной Церкви Украины, подчеркнул он.

“Призываю срочно подготовить два проекта законов: один по названиям церквей в Украине, который будет предусматривать, что церковь будет называться согласно центру своего происхождения“, - отметил он.

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Это согласуется в предложением бывшего патриарха УПЦ КП Филарета назвать УПЦ МП “Российской православной церковью“ в Украине.

Второй законопроект, по словам Гончаренко, должен включать вопросы защиты имущества, чтобы ни хаоса, ни посягательств при переходе общин не происходило. 

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Напомним, 15 декабря во время Объединительной собора в Софии Киевской была создана автокефальная церковь в Украине - Православная Церковь Украины. Ее предстоятелем стал митрополит Епифаний.

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Теги: ПЦУ, УПЦ МП, названия, церковь, Рада, БПП
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Комментариев (14)
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bertal    17.12.2018, 14:01
Оценка:  +2
bertal
По нем тюрьма плачет, это ж надо так бороться за православие по новостям, поклоняясь другой вере
Антибес    17.12.2018, 13:57
Оценка:  +4
Антибес
А кто предлагают?Прихожане филиала Псевдоукраинской Церкви Стамбульского Патриархата?
Eyyafyallayekyul    17.12.2018, 14:04
Оценка:  +2
Eyyafyallayekyul
Пьяных бюджетников будут привозить на молебен. За бабки.
Eyyafyallayekyul    17.12.2018, 13:37
Оценка:  +4
Eyyafyallayekyul
В Украине церква отделена от государства. Хто туда сует нос, тот кремлёвский провокатор...
doc1    17.12.2018, 13:37
Оценка:  -6
doc1
Масковские сектанты должны сгореть в адском пламени!
ТакТакс    17.12.2018, 13:34
Оценка:  +3
ТакТакс
а куда ты убогое денешь миллионы прихожан украинцев? Как уже достала эта подстилка риговская...
doc1    17.12.2018, 13:36
Оценка:  -6
doc1
Ты черт московский из секти московии, какие миллионы? Откуда? Твой бог - *уйло который мечтает о СССР, в СССР религия вне закона иди утопись пока не поздно Иуда!
Eyyafyallayekyul    17.12.2018, 13:40
Оценка:  +5
Eyyafyallayekyul
Майдавонь пытается навязать украинцам, что УПЦ - это московська церква. Эту ложь хавают только селюки, русофобы и просто придурки...
doc1    17.12.2018, 13:43
Оценка:  -6
doc1
Eyyafyallayekyul
выпейбояры *уйло московитское! Просрали вы Украины! Крым вам на шею!
GentleAngel    17.12.2018, 13:31
Оценка:  +5
GentleAngel
Сборище бездельников и дармоедов - кроме языка и церкви, других проблем в стране не существует. Создают видимость бурной деятельности. Язык, вера и армия - мне лично до лампочки. При эконом.благополучии возможно это и волновало бы, но не тогда, когда не знаешь кому отдать 100 грн : ЖКХ или Супрун.
doc1    17.12.2018, 13:34
Оценка:  -5
doc1
Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний. (Степан Бандера)
NYKITA    17.12.2018, 13:23
Оценка:  0
NYKITA
Я не очень уважаю зятя водителя Газпрома - но на счет имущества он прав.Усе забрать.
Sirko_1111    17.12.2018, 13:35
Оценка:  0
Sirko_1111
Чмокать будут забиралы. Нет закона о конфискации имущества частных организаций. Не государственное оно.
doc1    17.12.2018, 13:36
Оценка:  -1
doc1
Частная церковь это внароссии! А в Украине церковь для народа и имущество народное!
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