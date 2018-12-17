УПЦ МП предлагают запретить называться украинской

В БПП призывают Раду принять законы о названиях церквей и переходе общин к ПЦУ.

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В пропрезидентской фракции призывают Раду урегулировать вопрос названия украинских православных церквей. Об этом заявил, обращаясь к депутатам от лица фракции, нардеп от БПП Алексей Гончаренко, передает пресс-служба партии.

На согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов депутат предложил на этой неделе Раде принять законы, которые законодательно урегулируют вопрос названий церквей в Украине.

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Кроме того, нужно урегулировать вопрос перехода общин к Православной Церкви Украины, подчеркнул он.

“Призываю срочно подготовить два проекта законов: один по названиям церквей в Украине, который будет предусматривать, что церковь будет называться согласно центру своего происхождения“, - отметил он.

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Это согласуется в предложением бывшего патриарха УПЦ КП Филарета назвать УПЦ МП “Российской православной церковью“ в Украине.

Второй законопроект, по словам Гончаренко, должен включать вопросы защиты имущества, чтобы ни хаоса, ни посягательств при переходе общин не происходило.

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Напомним, 15 декабря во время Объединительной собора в Софии Киевской была создана автокефальная церковь в Украине - Православная Церковь Украины. Ее предстоятелем стал митрополит Епифаний.